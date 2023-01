Germán Crespo: "Hasta el martes a las doce de la noche pueden pasar muchas cosas"

Nueva cita, nuevo reto e incluso algunas caras nuevas. El choque del Córdoba CF ante el Celta B en El Arcángel, el próximo domingo (12.00 horas, InSports TV), traerá mucho de primeras veces para los de Germán Crespo, potenciados por la llegada de los dos nuevos fichajes invernales, Shashoua y Canario, así como por la lógica ambición de retomar la senda del triunfo dos jornadas después. En palabras del preparador blanquiverde, la cita ante los gallegos será «complicada», máxime dado el contexto de la recta final del mercado de fichajes, todavía en plena ebullición durante sus últimas fechas. «Es complicado aislarse de estos temas, pero nosotros tenemos que pensar en el rival que nos viene, uno que conocemos de sobra. Ellos vienen con una dinámica buena, con una propuesta de juego muy buena. Es un equipo con automatismos bien trabajados, que lo mismo juega con línea de tres, que cambia el sistema en el mismo partido o tiene variantes… Hemos trabajado para tratar de superar lo bueno que tengan ellos. Por sus características nos pueden venir bien, sobre todo aquí en casa», admitió el técnico.

La mejoría del filial celeste, precisamente, fue objeto de aviso por parte del granadino, que reconoció la tendencia positiva del próximo rival, así como el paso adelante que ha dado durante este tramo de la temporada. La clave para el duelo, así, pasa por hacerse con el dominio del juego. «Debemos complicarle la salida de balón, arriesga en eso. Han mejorado. En la primera vuelta, prácticamente, tenían muchas pérdidas en la salida, pero ahora saben cuándo arriesgar y cuándo no hacerlo. Es un equipo que quiere tener el balón, es lo que vamos a intentar evitar, que no dominen, que no tengan el control de la pelota. Por su calidad colectiva e individual te pueden dar la mañana», afirmó tajante.

Para la cita, además, Crespo tendrá que rearmar el rompecabezas con las nuevas variantes del esquema, ya con Armando Shashua y Canario integrados en la dinámica del equipo y en disposición para sumar en la lista del domingo. «Son jugadores que vienen, sobre todo Canario, de tener muchos minutos esta temporada. Armando ha tenido menos, pero es verdad que viene de una categoría superior, de una en la que los entrenamientos son de calidad, el ritmo físico seguro que lo va a traer, aunque es verdad que quizás le falta ese ritmo competitivo. Van a tener minutos, no es como si no hubieran tenido continuidad de los clubes que vienen. Van a estar con nosotros, seguro que van a entrar en la convocatoria», confesó.

El papel de Canario dadas las necesidades en los costados, precisamente, también fue reconocido por el preparador, incidiendo en la posibilidad de que el palentino sea de la partida ante el Celta B, o bien sume minutos desde el banquillo. «Tenemos bajas importantes, pero es un jugador que ha llegado hoy, prácticamente no ha podido trabajar cómo vamos a plantear el partido. No es como Caballero, que llegó y pudo trabajar algo antes. Igual Armando, que ayer pudo tener algo de conceptos. A Canario le hemos explicado esta mañana lo que queremos, pero no es lo mismo verlo en vídeo que trabajarlo. Es un jugador con experiencia importante, con entrenadores que habrán trabajado bien tácticamente, eso nos puede aportar quizás algo en el encuentro del domingo», aseveró.

El mercado de fichajes, todavía abierto

Los últimos días antes del cierre de la ventana invernal, por otra parte, también están siendo un importante condicionante en la rutina reciente del Córdoba CF, en el que todavía no se cierra la puerta a más posibles llegadas, así como alguna que otra salida. «Hasta el martes a las doce de la noche pueden pasar muchas cosas. Siempre depende un poco de los movimientos que haya. Si ha habido anteriormente, imaginad ahora que habrá jugadores sin sitio en Segunda División... Tenemos que estar día a día. Seguro que habrá movimientos. Estoy contento con lo que hay, a día de hoy nadie más quiere dejar el club que yo sepa. No firmaremos a no ser que salga algo interesante, que sí iremos a por ello», confirmó.

En esa línea, la delantera deberá afrontar el compromiso frente al cuadro celtiña desde una disposición algo compleja, sin Sergio Benito -ultimando su marcha del club-, con Willy Ledesma lesionado, ya sin Fuentes y con Antonio Casas como única alternativa natural para la delantera. «Vamos a pasar de tener tres delanteros y b, que en un momento dado podía jugar en ese puesto, a ahora tener dos -contando a Willy-. Esto va día a día. Si sale un delantero de garantías lo mismo vamos a por él, si no es así y encontramos otro jugador en otro puesto y puede sumar, también lo haremos. Con lo que tenemos creemos que se puede hacer, vamos con tranquilidad, aunque con las salidas y la lesión de Willy vamos a estar más limitados. Va a haber jugadores que puedan jugar en punta, como por ejemplo Kike Márquez, también con un jugador referente arriba como De las Cuevas», indicó.

La hipotética llegada de otro central, ante la marcha de José Cruz, a su vez, fue reconocida por el técnico, que admitió la dificultad de encontrar un relevo de garantías y que cumpla con las exigencias marcadas por el club y dirección deportiva al comienzo del mercado de fichajes. La posibilidad, eso sí, queda abierta. «No hay nada con centrales. No ha habido opciones de garantías. Hemos tenido ofrecimientos, pero han decidido seguir en Segunda División. Si sale iremos a por él. No vamos a firmar por firmar», señaló.

La afición vuelve a ser clave

El papel de la afición también fue analizado por Crespo, que recalcó la necesidad de recuperar la sintonía tras los reveses de los últimos cruces en El Arcángel. «Aquí tenemos que sumar todos. Todos hubiéramos firmado estar donde estamos, a dos puntos del líder y a ocho del corte del playoff. Somos un recién ascendido, en esta categoría cuesta mucho ganar, ahora nos han venido resultados peores. El partido ante el Sanse no estuvimos como me hubiese ganado, pero en los demás, ante el Mérida o la Balona, podríamos haber sumado los tres puntos, imagina cómo estaríamos entonces. A pesar de la exigencia del exterior, cuando empieza el partido la afición nos lleva en volandas. Vamos a pelear por ese primer puesto. Ojalá lo antes posible haya diferencia con el sexto clasificado, que podamos asegurar ese playoff poco a poco. El resto de equipos lo están haciendo bien, se han reforzado, ganar va a ser cada vez más complicado», apostilló.