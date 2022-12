El Córdoba CF y su lanzadera en la cantera: el filial y el juvenil pisan fuerte

Que al Córdoba CF le van bien las cosas, casi independientemente de los dos últimos reveses antes de acometer el parón invernal, parece casi una obviedad, aunque bien podría ser un síntoma. Sin duda, la evolución del conjunto liderado por Germán Crespo, tanto de forma interna, estructural, como en los resultados, así como en los correspondientes éxitos, ha sido una de las grandes noticias que este 2022 ha traído consigo, aunque dejando también todo un registro de reflejos o causas que a su vez apuntan indirectamente a un sitio, su propia base: la cantera.

En ese sentido, y pese a que en la presente temporada la presencia de los futbolistas del filial se ha visto reducida al debut de Cristian Delgado con el primer equipo, todo el esqueleto de categorías califal está ofreciendo un rendimiento casi calcado en sus diferentes campeonatos, marcando el liderato en sus otros dos puntales de referencia como clara evidencia de la labor, desde el filial hasta el juvenil.

El Córdoba CF B, también líder

Y en esa instancia, más allá de la contada aportación de los futbolistas del segundo equipo en el certamen doméstico para el primero, la contribución de los talentos del filial sigue siendo un recurso de valor incalculable en la dinámica del bloque tutelado por Germán Crespo, algo que tampoco sorprende. El Córdoba CF B está firmando un rendimiento destacado en el Grupo 10 de Tercera RFEF, al que han coronado con el título simbólico de “campeón de invierno”, tras firmar un primer tramo de temporada sobresaliente, ampliando estadísticas del pasado curso, con un bloque totalmente renovada y, de igual forma, comandando con mano de hierro una división en la que históricos del fútbol andaluz como el Xerez CD, o también del propio ámbito provincial como el Salerm Puente Genil, el Ciudad de Lucena o el Pozoblanco, toman partida.

El saldo total al cierre previo al parón, de esta forma, no es baladí: líder con dos puntos de ventaja sobre el segundo clasificado (28) y con seis respecto a la frontera con el playoff (24). Recogiendo también en esa racha la meteórica dinámica de imbatibilidad que llegó a prolongarse por 12 jornadas consecutivas. Números de equipo puntero.

Un segundo equipo con referentes

El buen hacer de los pupilos de Diego Caro, precisamente, sigue la estela firmada por el primer equipo, con un amplio elenco de figuras que están contando con mucho protagonismo durante este primer tramo de curso. Roberto Rodríguez Abreu, más conocido simplemente por su segundo apellido, es el futbolista que más minutos ha acumulado sobre el verde, con 1.142 en pista, habiendo participado en los 15 encuentros hasta la fecha. Por detrás, ligeramente, también parte Carlos Daniel Dorado, asiduo hasta su lesión durante la pretemporada del Córdoba CF, con dos goles en su registro -pese a ser defensor- y como segunda pieza más empleada, con 1.113 minutos disputados. En la misma condición, de igual forma, también parten tanto Rafael Castillo como Adrián Turmo, otras dos piezas de peso en los esquemas del filial blanquiverde, acumulando un total de 1.078 y 1.035 minutos, respectivamente.

Son estas piezas dentro de un once reconocible en el Córdoba B, aunque también marcado por las clásicas rotaciones que empiezan a ser una constante transversal a lo largo de toda la entidad. Otros futbolistas com Jan Reixach, Marc Esteban -una de las sensaciones en la medular- o Aníbal Padrón también están contando con una buena cuota de protagonismo en el campo. En portería, eso sí, el reparto está siendo altamente equitativo, con dos arqueros de garantías como Lluís Tarrés, con 720 minutos -7 goles encajados-, y Eric Ruiz, con 630 -y 3 dianas en contra-, que intercambian el papel bajo palos.

En la parcela de goleadores, por otro lado, pese a que el gol se ha convertido en una tarea coral más que individual, tanto Joaquín Delgado como Juanma Bernal se reparten la estadística, con 6 goles para el primero y 5 para el segundo.

En la órbita de Germán Crespo

El radar de Germán Crespo con los talentos de la cantera también es una faceta sobradamente conocida dentro de su particular dirección, en la que nunca tiembla el pulso a la hora de dar oportunidades, pese a que el actual curso no está siendo el mayor caladero para ellas. La rutina de trabajo del primer equipo, no obstante, sí que está siendo un escenario en el que multitud de nombres del filial están viéndose enrolados frecuentemente, con presencias asiduas de Cristian Delgado, estandarte y único futbolista que ha debutado esta temporada con Crespo -89 minutos, repartidos en sus dos actuaciones en Liga y Copa-, el lesionado Manolillo -hasta 8 convocatorias-, Jan Reixach o Geovanni Barba (2), o también Castillo (1).

En las dinámicas de entrenamientos también puede verse de forma reiterada a Adrián Turmo, bálsamo recurrente durante la pasada oleada de lesiones en la delantera y costados, a Lluís Tarrés, o incluso a Matías Barboza y Fer Romero, aunque ambos con más presencia durante los primeros compases de campaña y pretemporada, coincidiendo con la pequeña plaga de lesiones en la parcela defensiva que asomó durante el inicio de la puesta a punto.

El juvenil mantiene la línea

En lo referente al segundo escalón en la cantera blanquiverde, el juvenil A, la situación parece calcada. Los de Pedro López ejercen como líderes del Grupo 14 de la Liga Nacional, tras un primer tramo saldado con 38 de los 45 posibles, con la friolera de 43 goles a favor y tan solo 7 encajados. La intención de volver a la División de Honor tras el descenso del pasado curso, de esta forma, queda encaminada, aunque también inmersa en una bonita pugna con el Balón de Cádiz, segundo clasificado a un único punto de distancia (37), como igualmente único perseguidor en el margen de 10 puntos que el combinado califa guarda con respecto al tercer clasificado, el Xerez DFC, que cierra el podio con otros 28 puntos en el casillero.

Su buen rendimiento, en parte, también responde a una actuación sobresaliente de varias de las perlas de la factoría blanquiverde, con futbolistas como Alberto Bermejo, Francis Moslero o Antonio Rosa presentando números destacados, con hasta 14, 8 y 6 goles en sus respectivos registros. Claros síntomas, reflejos, de una línea de éxitos que busca relanzarse tras el bache de la 2021-2022, ahora comandada nuevamente por David Ortega y Rafael Herrerías -junto a todo el elenco de profesionales al frente de las diferentes categorías, e incluido el nuevo director de metodología David Macías- en busca de recuperar su sitio en el panorama nacional, así como de convertir a las categorías inferiores en un caladero de talentos para nutrir el futuro del primer equipo. Y van en camino.