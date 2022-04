¿Qué cuenta pendiente tiene el Córdoba CF en las Canarias?

Un curioso dato aparece como una anomalía en la formidable hoja de servicios del Córdoba CF en el curso 21-22 en la Segunda RFEF. El campeón de campeones, dominador absoluto de la categoría con un liderazgo de principio a fin, afronta este fin de semana su último viaje a las islas Canarias para enfrentarse al Panadería Pulido. Un equipo humilde, que ya consumó su descenso a Tercera RFEF y al que doblegó con solvencia en la primera vuelta por un 4-0 en El Arcángel. El conjunto de la Vega de San Mateo es el quinto al que rendirá visita el Córdoba en esta temporada en tierra canaria. No consiguió salir con la victoria en ninguna de sus cuatro anteriores comparecencias... y todos los equipos isleños ocupan en la actualidad -y con pocos visos de salir de ahí- las posiciones de descenso de categoría. Los de Germán Crespo tienen encima, por lo tanto, una especie de maldición que, evidentemente, no ha dañado lo más mínimo su objetivo global, pero que supone una espina que a buen seguro se querrán sacar.

El primer partido del Córdoba CF en las Canarias lo disputó en la jornada 4, en el campo del Tamaraceite, un equipo que al final de la campaña anterior había agriado el debut de Germán Crespo en el banquillo de El Arcángel. Nada más suplir a Pablo Alfaro, el granadino se encontró con un partido crucial en casa. El resultado fue de empate a uno y las remotas opciones de salvar la categoría se disiparon casi por completo, pese a que después ganaron los dos encuentros restantes. En el Juan Guedes, el Córdoba no pasó del empate (1-1). No fue capaz de rentabilizar el tempranero gol de Willy (3') y, después de no cerrar el partido, se vio sorprendido por un tanto de Cid (82').

En la jornada 14, el partido en el anexo del Gran Canaria ante Las Palmas Atlético concluyó con 2-2 y extrañas sensaciones. Toni Arranz (15') adelantó a los blanquiverdes, que antes del descanso vieron como Satoca (37') equilibrada el marcador. Willy, de penalti (78'), parecía haber sellado el triunfo, pero Pachón (85') dejó un mal sabor de boca a los de Crespo.

El 22 de diciembre, el Córdoba visitó al Mensajero en La Palmas en un partido correspondiente a la jornada 7, que se había aplazado por los efectos del volcán Cumbre Vieja en su momento. Bernardo Cruz marcó a los 23 minutos, pero los locales dieron el golpe en el último minuto y de penalti con el gol de Ruymán que selló el 1-1. Tercer partido en las islas y tercer empate.

La cuarta visita fue al San Fernando de Maspalomas, en donde padeció de un modo singular su derrota más abultada del curso. En la clasificación, pero no en el campo. Los de Crespo despacharon a su rival con rotundidad, firmando un 0-3 con goles de De las Cuevas (8, de penalti), Willy (65') y Antonio Casas (72'). Minutos después de la conclusión del partido saltó la noticia: el club local impugnaba el resultado y formulaba una reclamación por alineación indebida de Javi Flores, que tenía cinco tarjetas acumuladas cuando el club -por error- computaba cuatro. A la entidad blanquiverde no le quedó otra que asumir el error, pedir disculpas y aceptar la sanción correspondiente: pérdida del partido por 3-0. Un lamparón a la gran marcha del equipo.

De las cuatro visitas a Canarias, con 12 puntos en juego, el Córdoba CF solamente se llevó tres para su casillero. Esta vez, en la Vega de San Mateo, tendrá la oportunidad de desquitarse y obtener el triunfo para seguir alimentando sus récords y, a la vez, espantar esta extraña estadística: ser el campeón que no ganó a los que van a descender.