El Córdoba CF cortó su racha de victorias consecutivas, dejándola en cuatro, tras empatar a un tanto en el Juan Guedes, ante el Tamaraceite, en un partido en el que en líneas generales los locales tuvieron más el balón, aunque sin grandes ocasiones ante la meta de Felipe Ramos (salvo a balón parado) y en la que los blanquiverdes pudieron marcharse al descanso ya con mayor ventaja. Sin embargo, en una segunda parte más física, menos vistosa y en la que los canarios nunca renunciaron a la posesión de balón, el equipo de Pachi Castellano logró la igualada por medio de Carlos Cid cuando todo señalaba a un nuevo triunfo cordobesista.

Sorprendió relativamente Germán Crespo con su once inicial, en el que incluyó a Bernardo Cruz en lugar de José Alonso y a Carlos Puga en la posición de extremo derecho. Así, Adrián Fuentes ejercía como mediapunta y, además, el técnico blanquiverde hacía regresar a la titularidad a Simo, después de que el extremo de origen marroquí se perdiera la última jornada, ante el Don Benito, por un problema en el hombro y en Coria apenas disfrutara de 25 minutos. Por su parte, el Tamaraceite también recuperaba a un hombre fundamental para su esquema y su juego, David González, que como era de esperar catalizó todo el juego de mediocampo canario.

Pero lo hizo tras una salida fulgurante de los cordobesistas, que en apenas tres minutos acumularon otras tantas ocasiones. A la tercera fue la vencida para el Córdoba CF, que vio como Ortega Herrera le señalaba su sexto penalti de la temporada, clarísimo, por derribo de Héctor Marrero a Adrián Fuentes. La pena máxima la lanzó Willy Ledesma, que sumaba así su sexto gol y su quinta jornada consecutiva anotando. Aún disfrutó del Córdoba CF de unos breves minutos de dominio sobre el equipo de Pachi Castellano que, progresivamente, fue haciéndose con la posesión del balón. Y para ello se valió, como se refirió anteriormente, de David González. El veterano centrocampista brujuleaba constantemente, buscando la mejor opción para los suyos, que apenas dispusieron de dos llegadas por la banda derecha del ataque canario, aunque sin rematador final. El Tamaraceite generó peligro, únicamente, a balón parado.

Los saques de esquina para los locales se convertían en su mejor arma, aunque realmente generaran más preocupación que ocasiones claras de gol. Así estuvo el Tamaraceite durante 20 minutos y a partir de la media hora de juego, el Córdoba CF, que había intentado montar un par de contragolpes sin éxito, se volvió a hacer con el control del duelo. En los últimos minutos del primer acto, Adrián Fuentes, Willy Ledesma y Simo disfrutaron de sendas oportunidades para ampliar el marcador, aunque unas veces la defensa canaria y otra el desacierto blanquiverde frustraron el segundo tanto cordobesista. Incluso José Cruz se unió a la intensidad cordobesista con un lanzamiento de golpe franco, desde la esquina del área grande local, que a punto estuvo de significar el segundo gol del Córdoba CF. Ese primer acto finalizó para los canarios como un reflejo de lo que había sido el juego: dos saques de esquina con cierto peligro que no tuvieron reflejo en el electrónico y que dejaban a las claras que el control del partido fue del Córdoba CF, que saltó al terreno de juego con una intensidad imparable, robando varios balones comprometidos en línea de tres cuartos y sabiendo luego nadar y guardar la ropa sin renunciar a llegar a la portería de Javi Sánchez.

Un segundo tiempo más atascado

La segunda parte fue menos vistosa. El Tamaraceite no quiso nunca renunciar a la posesión de balón y al Córdoba CF no se le veía especialmente incómodo. Es verdad que los canarios no generaban claras ocasiones ante la portería de Felipe Ramos, aunque a balón parado sí creaban inquietud en las filas cordobesistas. En todo caso, el Tamaraceite tuvo balón y combinó con criterio mientras que David González tuvo gasolina. Una vez que el experimentado centrocampista desconectó físicamente, Castellano debió relevarlo y cambiar a López Silva a la posición de mediocentro. Todo indicaba que los tres puntos volarían, como el año pasado, a Córdoba. De hecho, tanto Willy Ledesma como Antonio Casas dispusieron de claras ocasiones para aumentar la ventaja en el marcador, pero en una jugada aislada, Carlos Cid logró el tanto del empate canario. Incluso en los pocos minutos que restaron hasta la conclusión del choque, Antonio Casas tuvo otra buena opción para anotar el segundo tanto cordobesista, pero el balón se le marchó por centímetros.

No llegó la quinta victoria blanquiverde y quizá hubo más reponsabilidad en la falta de definición de los de Germán Crespo en los últimos metros para anotar el segundo o incluso el tercer tanto que en el detalle de encajar ese tanto a pocos minutos del final. El Córdoba CF no resolvió el encuentro en la primera parte, ni siquiera en las opciones de las que dispuso en la segunda mitad, y lo pagó caro con dos puntos.

Ficha técnica:

1-Tamaraceite: Javi Sánchez, Aythami Álvarez, Ramsés, Héctor Marrero, Eros, David González, Dani Ojeda, Carlos González, López Silva, Leo Ramírez, Julio Báez.

Entrenador: Pachi Castellano.

Cambios: Dani Zizu por Julio Báez (57’), Yadam Santana por David González (82’) .

1-Córdoba CF: Felipe Ramos, José Ruiz, Bernardo Cruz, José Cruz, Ekaitz Jiménez, Toni Arranz, Álex Bernal, Carlos Puga, Adrián Fuentes, Simo, Willy Ledesma.

Entrenador: Germán Crespo.

Cambios: Luismi Redondo por Carlos Puga (46’), Antonio Casas por Adrián Fuentes (65’), Alejandro Viedma por Toni Arranz (65’), Omar Perdomo por Simo (82').

Goles: 0-1 (4’) Willy Ledesma, de penalti. 1-1 (82’) Carlos Cid.

Árbitro: Ortega Herrera (C. Valenciano).

Tarjetas: López Silva (41’), Carlos Puga (45’), Toni Arranz (52’), Ekaitz Jiménez (62’).

Campo: Juan Guedes. Jornada 5 de la Liga 2021-22 en Segunda RFEF. Unos 300 espectadores, con presencia cordobesista.