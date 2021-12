Muchos contratiempos tuvo que sortear el Córdoba CF para arrancar un punto en su visita al Anexo del Gran Canaria ante la UD Las Palmas Atlético. El conjunto blanquiverde inició el choque con nueve bajas, nada menos, logró adelantarse en dos ocasiones en el marcador por medio de Toni Arranz (min. 15) y Willy Ledesma (min. 79, de penalti), pero un filial amarillo intenso, vertical y que plantó cara a un Córdoba CF que dio síntomas de cansancio en varias fases, consiguió equilibrar no solo el encuentro, sino también en el marcador, con goles de Sato (min. 38) y de Pachón, cuando apenas restaban cuatro minutos para que finalizara el tiempo reglamentario.

Ni quería ni tenía tiempo el Córdoba CF de nostalgias. No había lugar a recordar el encuentro de Copa del Rey ante el Sevilla, tampoco tenía ganas de mirar de reojo, unos metros más allá, para ver el Gran Canaria, escenario de uno de los hitos en su historia, bastante reciente por cierto. Este Córdoba CF no lleva ningún falso esmoquin, como hace no tanto, en el que el interior muestra un forro raído. A pesar de todas las dificultades con las que llegó al Gran Canaria y de tener enfrente un rival que, aparte de calidad, también pone sobre el tapete la energía de la juventud, el equipo de Germán Crespo tuvo una puesta en escena más que notable. Equilibró el choque en lo que a competitividad, velocidad y esfuerzo se refiere y aún tuvo la capacidad para ir apropiándose del balón progresivamente. Cierto que el encuentro de los blanquiverdes, al menos en ese primer acto, fue de más a menos, pero teniendo en cuenta el desgaste de las últimas semanas y el perfil del adversario, resultaba lógico. El filial amarillo intentó ser el primer en sorprender con una internada por la banda derecha (min. 6) que terminó en nada, pero que era toda una declaración de intenciones. Esa banda izquierda de la defensa cordobesista sufriría a lo largo de esos 45 minutos. Pero el Córdoba CF tenía capacidad de respuesta. Apenas dos minutos después, Antonio Casas se plantaba solo ante Alfonso gracias a un gran pase de Toni Arranz. El rambleño disparó al muñeco ante el jolgorio de la parroquia local.

Demasiada velocidad canaria

La mala noticia para el equipo de Germán Crespo fue que Iñaki Elejalde empezó a crecer. El delantero madrileño supo dónde estaba la parte blanda de la zaga blanquiverde y explotó al máximo su velocidad, una cualidad en la que no destaca especialmente la defensa del Córdoba CF. Ya en el minuto 12 ganó la espalda a la primera línea cordobesista para plantarse solo ante Felipe Ramos, pero el portero blanquiverde acertó su intención y se quedó con la pelota. Tres minutos después llegaría el gol del Córdoba CF, obra de Toni Arranz, que culminaría una jugada que inició, precisamente, él mismo, con una apertura a banda a Omar Perdomo.

El gol enfrió los ánimos de los jóvenes canarios, pero apenas unos minutos, porque de nuevo Iñaki Elejalde tuvo un par de incursiones, de nuevo eléctricas, para meter el miedo en el cuerpo al conjunto blanquiverde. El equipo de Juan Manuel Rodríguez explotaba la parte derecha de su ataque, mientras que el Córdoba CF perdía progresivamente la posesión de balón y, por lo tanto, el control del encuentro. Precisamente, en una jugada que fue de izquierda a derecha, llegó el gol local, que también se vio beneficiado por algún rebote. El caso es que Sato remató de cabeza, a media altura, ante la pasividad de la defensa del Córdoba CF, a la que se veía sufriendo en exceso ante la velocidad de los amarillos. Unos minutos antes pudo anotar Simo el 0-2, pero en realidad, ese 1-1 reflejaba bien a las claras lo ocurrido en el primer acto en el Anexo del Gran Canaria.

La segunda parte se inició con una enorme jugada entre Antonio Casas, Ekaitz Jiménez y Simo Bouzaidi, que se plantó solo ante Alfonso, al que no superó, pero que mereció el gol nada más que por la belleza de la acción de los tres jugadores del Córdoba CF.

Los cambios reactivan

El filial amarillo respondió con un disparo cruzado de Giovanni desde la esquina del área al que respondió Felipe Ramos con un paradón, abajo, despejando el balón a córner (min. 55). El Córdoba CF intentó calmar el encuentro y lo consiguió. El ritmo físico no era sostenible durante tantos minutos, más para un equipo como el blanquiverde, castigado por el cansancio físico y las bajas. Por ello, Germán Crespo introdujo a Adrián Fuentes y a Luismi Redondo y, pocos minutos después, hizo debutar a Abreu para relevar a Javi Flores cuando aún restaba un cuarto de partido, prácticamente.

Precisamente, Adrián Fuentes tuvo la opción de anotar el segundo pero en lugar de cruzar el disparo, duro, decidió intentar superar por alto a Alfonso, que adivinó el intento de vaselina. También Bernardo cabeceó un saque de esquina (min. 69) demasiado fácil para el portero canario y unos minutos después llegó el penalti decretado por el joven colegiado gallego, Juncal Moreira, a favor del Córdoba CF, después de que Willy Ledesma disparara desde dentro del área para hacer lucirse, una vez más, a Alfonso. Un penalti que, al menos en un primer momento, solo vio el gallego. El pichichi del Córdoba CF transformó la pena máxima cuando restaban apenas diez minutos para el final del encuentro. Pero los jóvenes amarillos, espoleados por lo que entendían una injusticia arbitral, empujaron con más corazón que cabeza, sobre el área blanquiverde. En un balón largo, sin aparente peligro, José Alonso despejó defectuosamente de cabeza para que el balón cayera en los pies de un Pachón que goleó a placer a Felipe Ramos para restablecer la igualada en el marcador.

Los últimos minutos fueron de tensión, de nervios, y la demostración de que el Córdoba CF llegó demasiado cansado al encuentro. También, que las visitas a las islas no están resultados fáciles: dos puntos de seis disputados y en un par de semanas, aproximadamente, hay que viajar a La Palma. Pero viendo los precedentes y cómo llegaba este Córdoba CF al encuentro, así como las particularidades del mismo, el punto en el Anexo del Gran Canaria es bueno para el conjunto blanquiverde.

Ficha técnica:

2-Las Palmas Atlético: Alfonso, Diego Gutiérrez, Fran Carmona, Sato, Sergio Simón, Iñaki Elejalde, David Vicente, Giovanni, Joel, Cristian Abreu, Julen.

Entrenador: Juan Manuel Rodríguez.

Cambios: Yeray por Julen (74’), Aythami por Sergio Simón (74’), .

2-Córdoba CF: Felipe Ramos, José Ruiz, Bernardo Cruz, José Alonso, Ekaitz, Toni Arranz, Javi Flores, Omar Perdomo, Simo, Casas, Willy Ledesma.

Entrenador: Germán Crespo.

Cambios: Luismi Redondo por Omar Perdomo (58’), Adrián Fuentes por Antonio Casas (58’), Abreu por Javi Flores (71’), .

Goles: 0-1 (15’) Toni Arranz. 1-1 (38’) Sato. 1-2 (79’) Willy Ledesma, de penalti. 2-2 (86’) Pachón.

Árbitro: Juncal Moreira (C. Gallego).

Tarjetas: Iñaki Elejalde (8’), José Ruiz (32’), Diego Gutiérrez (56’), Aythami (78’), Ekaitz Jiménez (80’), .

Campo: Anexo Gran Canaria. Jornada 14 de la Liga 2021-22 en Segunda RFEF. Unos 600 espectadores, con presencia cordobesista.