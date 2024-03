"Por Álvaro Prieto y su familia", la emotiva 'levantá' de La Sentencia que recuerda al joven cordobés

La Semana Santa se caracteriza por ser unos días de mucha pasión y que se viven de manera muy intensa. Pese a estar este año marcada por la lluvia, unas pocas hermandades de Córdoba han podido realizar su estación de penitencia. Una de ellas, concretamente La Sentencia, ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la Semana Santa de Córdoba, al dedicar una 'levantá' a Álvaro Prieto, el joven fallecido el pasado 12 de octubre en Santa Justa.

'Levantá' junto a la madre de Álvaro Prieto

Y es que, el Lunes Santo, la hermandad de La Sentencia fue, junto al Vía Crucis, la única que retó a la lluvia y salió de su templo. Uno de los momentos más especiales de cada estación de penitencia es cuando el capataz dedica la 'levantá' de un paso a alguien. En este caso, el homenaje del capataz de la virgen María Santísima de Gracia y Amparo ha sido para la madre de Álvaro Prieto, que se encontraba junto al paso.

Virgen de María Santísima de Gracia y Amparo. / Chencho Martínez

En medio de un imponente silencio, el capataz dijo: "Yo como padre en aquellos días sentí mucha ansiedad de lo que tiene que ser perder a un hijo. Por esta familia, por Álvaro, que seguro que estará al lado de la Virgen de Gracia y Amparo y por todos aquellos jóvenes que el Señor se los lleva antes de tiempo".

Increíble el capataz que ha dedicado en Córdoba la 'levantá' del palio por Álvaro Prieto López, donde su madre y sus amigos se situaban frente a ella; de fondo, todos ellos conmocionados. Fuente de Vídeo: Álvaro Cabrera (amigo de Álvaro Prieto)#alvaroprietolopez #cordoba pic.twitter.com/JZ23VPLy7c — Nicolás Fernández Delgado 🇪🇸 ✞ 💚 🚜 (@nfernandezd_) March 26, 2024

La 'levantá' arrancó aplausos y lágrimas entre los presentes y ha sido muy compartida en redes sociales, donde se ha alabado a la hermandad por el gesto y honrado el recuerdo del joven.

Sobre Álvaro Prieto

El fallecimiento de Álvaro Prieto fue un caso que conmocionó a España en general y Córdoba en particular. El joven cordobés, de apenas 18 años, no regresó a su casa el pasado 12 de octubre después de haber salido de fiesta por Sevilla. Esa misma mañana la familia denunció la desaparición al no poder contactar con él.

Imagen de Álvaro Prieto, un suceso que conmocionó a Córdoba y toda España. / CÓRDOBA CF

Varios días después, y tras una intensa búsqueda, el cuerpo fue hallado de manera accidental entre los vagones de un tren de la estación de Santa Justa. Más tarde, la autopsia confirmó que Prieto murió al electrocutarse tras tocar una catenaria al pasar sobre un tren averiado, intentando colarse en la estación para subir a un Media Distancia y volver a su casa.