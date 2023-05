La incógnita de la mayoría del PP en el gobierno de la Diputación sigue coleando. ¿Absoluta o simple? Depende de si se consultan los datos provisionales publicados por el Gobierno o los que manejan los partidos a pie de urna. A falta de que el Ministerio del Interior depure las irregularidades detectadas en el recuento provisional de las elecciones municipales en la provincia, los datos que manejan los principales partidos políticos, extraídos de las actas oficiales, dan por hecho que el gobierno de la Diputación de Córdoba dependerá del voto del único diputado cosechado por Vox.

Esa es la conclusión a la que han llegado todos tras revisar los datos y ante la confusión generada por la información de Interior, que sigue dando en su página web una mayoría absoluta a los populares en la institución provincial con 15 diputados.

Ese dato chirría con la información que han manejado desde la pasada noche electoral los partidos políticos con representación en la Diputación, a la sazón PP, PSOE, Con Andalucía y Vox. Todos han confirmado a este periódico que los datos que manejan no alteran las cifras de la noche electoral y dan la misma configuración en el pleno de la institución provincial. Es decir, el PP logra 13 diputados; el PSOE, 11; Con Andalucía, 2, y Vox, 1.

El PSOE ha presentado una reclamación ante la Junta Electoral Provincial para que aclare de dónde salen los 15 diputados que otorgan la mayoría a los populares en la Diputación.

Dos teorías

Las especulaciones sobre esta distorsión son varias. La que cobra más fuerza es una mala aplicación de la Ley D'Hont. Así, todo indica a que se han cogido los votos de cada partido en la provincia, como circunscripción única, en lugar de por partido judicial para definir los 27 diputados provinciales.

La otra teoría que han manejado los partidos ha estado en el baile de cifras en los recuentos de Villafranca de Córdoba y El Carpio. Los datos que maneja Interior, todavía provisionales, no coinciden con los que reflejan las actas oficiales y que han sido depositadas ante la Junta Electoral para que subsane los errores. Aun así, pese a que existe un baile de ediles, la victoria no se altera y el resultado final no es decisivo para ganar nuevos diputados para el PP, tal y como se desprende de las actas a las que ha tenido acceso este periódico.

Respecto a esto último, el presidente del PP en Córdoba, Adolfo Molina, ha sido tajante. Según las cuentas que manejan con las correciones "sigue habiendo una diferencia de 358 votos, que son los que nos hacen falta para pasar de 13 a 14 diputados".

Por lo tanto, los dirigentes de las principales formaciones políticas esperan que una vez salgan los datos provisionales se confirmen el reparto de diputados que manejan y que sitúan al único cargo electo de Vox como la pieza clave para decantar el gobierno de la Diputación.