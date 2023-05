La promoción que se ha hecho en los últimos años de la fiesta de los patios recoge sus frutos traducidos en miles de visitas durante las semanas del concurso. Tantas visitas que algunos alertan ya de que se puede desvirtuar la esencia protegida por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y de una vida en comunidad con años de historia a sus espaldas

Partido Popular: mantenerlos abiertos todo el año

Seguiremos trabajando por cuanto tiene que ver con los patios, entendiendo que constituyen una de las principales señas de identidad de Córdoba. Como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, por su singularidad y por la significación histórica, cultural y sociológica que tienen, deberían mantenerse abiertos todo el año. Para lo cual, y con la colaboración de los propietarios, los cuidadores y el tejido asociativo, incentivaremos económicamente su mantenimiento, conservación y promoción en más épocas del año está nuestro compromiso de preservar lo que nos singulariza como ciudad: nuestras tradiciones populares, con manifestaciones tan esplendorosas como la Semana Santa o el conjunto del mayo festivo, entre otras. Y de manera singular, los patios, que constituyen una muestra incomparable del sentir cordobés y de la sociabilidad popular que nos caracteriza.

Desarrollaremos estrategias y propuestas de intervención con vistas a la mejora de los Patios de Córdoba, para la garantizar su mantenimiento, la mejora de su imagen individual y de conjunto, y su conservación en el tiempo. Por último, nos comprometemos a seguir impulsando unos patios más accesibles para las personas con discapacidad tal y como se ha puesto en marcha en este mandato con excelentes resultados.

PSOE: el foco, en el flujo de visitantes

Con la apertura del centro de interpretación en la calle Trueque y abordaremos los cambios necesarios para que los denominados desafortunadamente premios en el concurso de patios, dejen de tributar como renta con el consiguiente perjuicio económico a los propietarios de los patios cordobeses. Por un lado tenemos el reto del cuidado del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco, y para ello es esencial que la característica vida en casas comunitarias en torno a un patio recupere el protagonismo perdido en el casco histórico. Esto solo puede hacer con una fuerte inversión económica por parte del Ayuntamiento, a través del plan de vivienda del casco histórico de Córdoba, ya sea adquiriendo casas patio cerradas y ponerlas en carga como viviendas de alquiler para familias jóvenes o bien mediante ayudas a la rehabilitación y mantenimiento para que quien posee una casa patio y quiera recuperarla pueda hacerlo de la mano del Ayuntamiento.

No podemos perder de vista el gran reto del relevo generacional para que la fiesta perviva, y no podemos esperar que por inercia natural esto pase, las casas patio y sus cuidadoras y cuidadores tienen que tener ayuda y acompañamiento constante municipal durante todo el año.

En cuanto a la gestión turística de la fiesta, el foco hay que ponerlo sobre la gestión de los flujos de visitantes así como en la calidad y no la cantidad de turismo que debiera venir a descubrir los secretos que esconden las casas particulares que amablemente abren sus puertas para poder compartir charla, esencias, historias con quien se acerca. Esto hoy no se da, y no es por la buena dedicación y disposición de los pacientes cuidadores que los reciben, hay que pilotar la promoción turística de esta fiesta sobre los valores que la Unesco reconoció.

Hacemos Córdoba: reabrir el centro de Trueque 4

El reconocimiento de la Unesco se da a la forma de vida de las familias y vecinos que abren los patios, no a los recintos. Se habla mucho de la belleza de los patios, pero muy poco del trabajo que hay detrás.

En los patios hay gente que ha heredado la casa y apenas puede mantenerla, que hay gente que prácticamente las ha levantado con sus propias manos, que hay mujeres viudas o separadas que con mucha dificultad mantienen su casa, que algunas han abierto el patio en el festival renunciando a la ayuda para que no le quiten las becas a sus hijos, que hay mujeres y hombres mayores que apenas pueden ya cuidar su casa y su patio y necesitarían ayuda, que las casas patio requieren también de mucho mantenimiento, no solo el patio, y eso cuesta.

De entrada, recuperando la filosofía por la que se ha obtenido la Declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad: el modo de vida de las familias que los habitan y los cuidan y que voluntariamente los abren a vecinos y visitantes.

Reabriendo el Centro de interpretación en el patio de Trueque 4, elaborando un mapa interactivo con la historia de cada patio, y apoyando a los patios que quieran participar a ser escenarios de actividades culturales de pequeño formato con apoyo municipal.

Ciudadanos: desestacionalizar y potenciar otras rutas

La Fiesta de los Patios no es propiedad municipal, pertenece a los vecinos, por eso reforzaremos el apoyo a los cuidadores de los patios, que son los artífices de una de nuestras principales señas de identidad. Además, impulsaremos talleres que den a conocer el proceso de un patio cordobés. Las dos semanas de mayo son solo la culminación de un trabajo muy extenso en el tiempo y por eso apostaremos por repartir las visitas durante todo el año para que sean capaces de absorber mejor el flujo de visitantes. Abordaremos también uno de los principales problemas, que es el relevo generacional. Los jóvenes conocen el esfuerzo y dedicación que requiere el cuidado de un patio. Por eso desde Cs trabajaremos para garantizar la continuidad de la Fiesta de los Patios.

Apostaremos por la promoción de las rutas de patios con menos afluencia turística, con el fin de evitar las grandes aglomeraciones que se producen, e impulsaremos nuevas herramientas digitales que informen en tiempo real al visitante del nivel de afluencia en cada zona.

Vox: medidas fiscales y mejores servicios

En primer lugar, garantizando que haya gente viviendo en casas patio a través de medidas fiscales; en segundo lugar, dando buen servicio a la gente que vive en el casco histórico; en tercer lugar, impulsando una escuela de formación para cuidadores de patios que se alimente de la experiencia de la asociación actual de patios y, por último, promoviendo que las casa patios se vivan a traes de alquileres sociales accesibles donde se puedan alquilar habitaciones por un precio adecuado y puedan convivir generaciones de jóvenes y mayores.