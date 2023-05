El candidato de la coalición Hacemos Córdoba a la Alcaldía de la ciudad, Juan Hidalgo, ha afirmado este jueves que el Ayuntamiento de Córdoba "vive los días menos transparentes y más oscuros en los 44 años de gobiernos municipales". En esta línea, ha destacado que "estamos profundamente indignados" y que los "casos de irregularidades o de presunta corrupción hacen tambalear un poco la buena gobernanza que ha tenido esta ciudad".

Juan Hidalgo ha recordado que "tememos el primer concejal de la era de los gobiernos municipales detenido", en referencia a David Dorado, quien "ayer hizo unas declaraciones que nos sitúan, de ser ciertas, en una situación muy grave". De este modo, ha aludido a la citación por parte del juez de Blanca Torrent, concejala de Reactivación Económica, y Ramón Díaz Castellanos, coordinador general del Consistorio, entre otros testigos del caso Infraestructuras. En concreto, David Dorado ha indicado que Díaz Castellanos le habría explicado por teléfono el procedimiento para fraccionar contratos.

A esto se añade, según ha detallado el alcaldable de Hacemos Córdoba, un "caso de presunta prevaricación por parte del concejal de Hacienda, Salvador Fuentes, a quien el gobierno municipal no ha cesado, al menos, cautelarmente, a pesar de estar siendo investigado en un proceso judicial por una presunta prevarización con el festival Crazy World". Hidalgo ha afirmado que esta es "una situación anómala que nos alerta y que tiene un premio, y es que está en el número dos de la lista del PP" para las municipales.

Por último, ha apuntado a "otra cuestión que nos parece anómala, al menos, en cuanto a la ética", y es la salida del gobierno municipal de la primera teniente de alcalde y concejala de Turismo, Isabel Albás (ex miembro de Cs), en plena temporada alta del turismo en la ciudad. "El premio es fichar en los puestos de cabecera en otro partido (el PP), un transfuguismo encubierto y, además, premiado el abandono de la ciudad", ha lamentado.

Así, el líder de Hacemos Córdoba ha explicado que "la gente no lo entiende, nosotros no lo entendemos, no es de recibo. En Hacemos Córdoba creemos en un gobierno transparente, honrado, con vocación de servicio, que ponga al las personas en el centro de las políticas, y en el interés de la mayoría social. Actualmente, el gobierno municipal es todo lo contrario a lo que aspiramos". "Esta situación es insostenible", ha subrayado, pidiendo el voto a los cordobeses.