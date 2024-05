El Córdoba CF suma en Ibiza el punto necesario para ser subcampeón de Liga

El Córdoba CF sumó un punto este sábado en Ibiza (1-1) en su visita al Can Misses en un partido que tuvo controlado durante gran parte de los 90 minutos, gracias sobre todo a que desde el minuto 35 el equipo local jugó en inferioridad numérica por expulsión de Álex Gallar cuando el marcador reflejaba un 1-0 debido al tanto anotado por el celeste Obolskii (min. 21), que fue igualado justo al borde del descanso por Iván Rodríguez (min. 44), que había salido minutos antes para sustituir al lesionado José Manuel Calderón. El punto sumado por el Córdoba CF garantiza al conjunto blanquiverde la segunda plaza de la clasificación del Grupo 2 de Primera Federación de cara a las eliminatorias de ascenso a Segunda División A, por lo que se convierte en cabeza de serie en las mismas.

Primera parte controlada

El Córdoba CF inició el encuentro con la baja previsible de José Antonio Martínez, que fue suplido por Matías Barboza en el once inicial, un once que repite machaconamente Iván Ania desde hace semanas y que es el asentado definitivamente en Liga y que será el que pelee por el ascenso a Segunda División A como cabeza de serie, lo más cerca que ha estado el conjunto blanquiverde de regresar al fútbol de elite en el último lustro. Ahí es nada.

Carlos Albarrán centra con la oposición de un defensor ibicenco, este sábado, en Can Misses. / LOF

Y el Córdoba CF inició el encuentro decisivo para lograr, al menos, el punto que necesitaba para asegurar matemáticamente el subcampeonato, precisamente, de esa manera. Como favorito. Controló el encuentro el equipo cordobesista desde el inicio, teniendo más el balón y controlando el ritmo de partido. Eso sí, el Ibiza demostró el nivel que atesora individualmente y la mejora experimentada por Onésimo Sánchez. La banda derecha, con Suleiman y Unai Medina, más el añadido circunstancial de Cedric, lograba molestar a Calderón, mientras que en la izquierda, Álex Gallar y Javi Jiménez, junto a Obolskii también conseguían hacer rondar el balón por el área de Carlos Marín.

Pero la verdad es que durante el primer cuarto de hora no hubo ocasiones claras para ninguno de los dos equipos. El Córdoba CF controlaba el ritmo de partido y el balón, el Ibiza intentaba sorprender sin éxito y poco más. Algún acercamiento por parte blanquiverde por el área de Reynet, donde forzó algún saque de esquina, y poco más.

El Ibiza sorprende y se queda en inferioridad

Pero fue el Ibiza el que comenzó sorprendiendo con una buena jugada de ataque que finalizó con un centro de Rubén Díez que culminó Obolskii con un buen cabezazo cruzado ante la débil oposición de la defensa cordobesista que, sorprendida, comprobaba cómo el conjunto celeste inauguraba el marcador. No había hecho apenas nada el Ibiza para adelantarse en el marcador de un partido igualado, aunque controlado por parte blanquiverde. Pero le tocaba al Córdoba CF remar contracorriente.

Toril felicita a Iván Rodríguez por su gol, este sábado, en Ibiza. / LOF

Cinco minutos después del gol, Suleiman buscó sorprender de nuevo al Córdoba CF con un disparo que se le marchó alto. El equipo de Iván Ania se mostraba algo impreciso, pero conseguía mandar en el encuentro, aunque sin ocasiones claras. A la media hora se le ponía aún peor al encuentro al equipo de Iván Ania. Calderón se retiraba del terreno de juego tras sentirse un pinchazo en el abductor, aparentemente, sin ningún choque con algún jugador rival. Fue relevado por Iván Rodríguez y el panorama se ponía gris para el equipo blanquiverde: un gol en contra y sin uno de sus pilares en el terreno de juego.

Sin embargo, en apenas cinco minutos todos cambiaría. Álex Gallar veía la cartulina amarilla junto a Iván Ania por un rifirrafe en la banda generado por el propio jugador y ante el que el técnico blanquiverde no tuvo responsabilidad alguna. El caso es que Cambronero González mostró la amonestación a ambos y, apenas cuatro minutos después, el propio Álex Gallar realizaba una fuerte entrada sobre Kuki Zalazar en línea de tres cuartos de campo, merecedora claramente de amarilla, como así mostró el colegiado castellano-manchego. Así, en apenas cuatro minutos, Álex Gallar veía dos amonestaciones absolutamente justas y fruto de su irresponsabilidad, el Ibiza se quedaba con uno menos cuando quedaban por delante dos tercios de partido.

El Córdoba CF iguala

El Córdoba CF, obviamente, aprovechó el regalo. Su dominio se redobló y empujó aún más al equipo celeste sobre su área. A pesar de ese empuje, el gol del empate llegó a balón parado. Un golpe franco botado por Kuki Zalazar, raso, fue tocado con la puntera por el sustituto de Calderón, Iván Rodríguez, que se lanzó a por el esférico al suelo, alargando la pierna, y anotó el gol del empate justo antes del descanso.

Lapeña cabecea un balón sobre la portería de Reynet. / LOF

La segunda parte entre el Córdoba CF y el Ibiza en Can Misses fue algo paradójica. Cuando el encuentro se disputaba con 22 futbolistas sobre el terreno de juego, el control del mismo fue blanquiverde. Sin embargo, con un rival con un futbolista menos, el equipo de Iván Ania no controló el duelo ante el Ibiza como sí hizo en el primer acto. Es cierto que nada más reanudarse el partido, Adilson Mendes tuvo una ocasión inmejorable para marcar el segundo tanto blanquiverde en el campo pitiuso, pero disparó al muñeco tras un buen servicio de Christian Carracedo (min. 48). Podía haber sido el anuncio de un acoso y derribo cordobesista sobre el arco de Reynet, pero fue un espejismo. El encuentro se equilibró y el Córdoba CF no generaba ocasiones sobre el marco celeste. Sí lo hizo, curiosamente, el Ibiza que, en torno a la hora de encuentro logró sorprender al conjunto blanquiverde con un disparo desde la frontal de Cedric que obligó a Carlos Marín a emplearse a fondo (min. 60). Onésimo Sánchez e Iván Ania movieron los banquillos y todo señalaba a un pacto de no agresión. Al Córdoba CF le venía de lujo el punto para cerrar el subcampeonato ante un rival en inferioridad y el Ibiza salvaba ese punto con uno menos en el terreno de juego y mantenía la imagen en la era de Onésimo en el banquillo. Un disparo flojo de Iván Rodríguez (min. 71), una llegada de Christian Carracedo (min. 73) forzando un saque de esquina y otro disparo mordido de Kuki Zalazar (min. 78) tras una buena dejada de Alberto Toril fue lo más destacado en ataque que mostró el Córdoba CF en la recta final del encuentro.

Una recta final en la que se comprobó claramente que ambos contendientes se daban por satisfechos con el punto obtenido. El Ibiza, con el contratiempo de la inferioridad numérica, dejaba abierta la lucha por el tercer puesto que deberá refrendar en Huelva, el próximo sábado, mientras que el Córdoba CF cerraba la temporada 2023-24 como subcampeón del Grupo 2 de Primera Federación, pase lo que pase el próximo sábado, en El Arcángel, ante el Algeciras (19.00 horas, FEF TV). Nadie podrá alcanzarle ya en esa posición que le convierte en cabeza de serie en las eliminatorias de ascenso a Segunda División A. Tendrá el factor campo a favor, es decir, siempre jugará el segundo encuentro de cada eliminatoria en El Arcángel y, en caso de igualada en la eliminatoria y tras prórroga será el equipo que pase al siguiente ciclo al ser el mejor clasificado de entre los que compiten en los play off de ascenso. El Córdoba CF cumple así el primero de los objetivos impuestos públicamente el pasado verano. Queda ahora el objetivo real.

Ficha técnica

1-Ibiza: Reynet, Unai Medina, Escasi, Pepe, Javi Jiménez, Álex Gallar, Eugeni Valderrama, Rubén Díez, Suleiman Cámara, Cedric, Obolskii. Cambios: Arturo por Obolskii (46’), Fausto Tienza por Rubén Díez (67’), Arroyo por Suleiman (67’), Soko por Eugeni Valderrama (77’). Entrenador: Onésimo Sánchez. 1-Córdoba CF: Carlos Marín, Carlos Albarrán, Adrián Lapeña, Matías Barboza, Calderón, Isma Ruiz, Diarra, Carracedo, Kuki Zalazar, Adilson Mendes, Alberto Toril. Cambios: Iván Rodríguez por Calderón (30’), Carlos García por Matías Barboza (46’), Recio por Diarra (65’), Kike Márquez por Adilson Mendes (75’), Álvaro Leiva por Adilson Mendes (75’). Entrenador: Iván Ania. Goles: 1-0 (21’) Obolskii. 1-1 (44’) Iván Rodríguez. Árbitro: Cambronero González (C. Castellano-Manchego). Mostró cartulina amarilla a Barboza (29’) , Iván Ania (31’), Álex Gallar (31’ y 35’, por lo que fue expulsado), Unai Medina (56’), Escasi (81’), Iván Rodríguez (87’). Incidencias: Can Misses. Unos 2.500 espectadores, con presencia cordobesista.

Suscríbete para seguir leyendo