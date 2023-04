La portavoz del grupo municipal de Cs en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, ha anunciado este sábado que ha abandonado la formación naranja y ha renunciado a su acta de concejal y, con ello, a todas sus responsabilidades en el gobierno de la ciudad, para concurrir a las próximas elecciones municipales como número 7 de la candidatura del PP, que es liderada por el alcalde, José María Bellido.

Unos minutos después de que el regidor municipal ha anunciado a través de la red social Facebook la integración de Isabel Albás en su lista, la primera teniente de alcalde ha atendido a los medios de comunicación en la plaza de Las Tendillas para informar de que se suma al proyecto de los populares como independiente. Visiblemente emocionada, ha agradecido a los funcionarios y demás personal del Consistorio y sus empresas el apoyo recibido en su tarea durante los últimos cuatro años. "Han sido unos años extraordinarios", ha asegurado.

Isabel Albás entró en política en el año 2015, cuando accedió al Parlamento de Andalucía bajo las siglas de la formación naranja. Este sábado ha afirmado que el partido impulsado por Albert Rivera "ya no me representa". Al ser preguntada por las causas que le han llevado a no sentirse identificada con Cs, ha explicado que "se han tomado decisiones que no comparto, como por ejemplo votar a favor de la ley del solo sí es sí".

La primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Córdoba es también concejala de Promoción de la Ciudad, Desarrollo Económico, Turismo, Igualdad y Solidaridad. Además, preside el Instituto Municipal de Turismo y la empresa Saneamientos de Córdoba. En sus declaraciones a los periodistas, ha explicado que la elección de un nuevo portavoz para el grupo municipal (de cara, por ejemplo, al próximo debate de la ciudad) recae ahora en los concejales de Cs. "Serán los actuales concejales de Cs quienes se organicen y comuniquen quién va a ejercer como portavoz".

El siguiente de la lista de Cs, Antonio Barrionuevo

Por otra parte, ha detallado que desconoce si, tras su renuncia, es posible la entrada en el grupo municipal de Cs de Antonio Barrionuevo, que es el número 7 de la lista con la que ella misma disputó la Alcaldía a José María Bellido en las elecciones municipales del año 2019. Albás ha comentado que no sabría determinar si este cambio sería factible por los plazos administrativos que tendrían que cumplirse y la proximidad de la cita con las urnas.

En sus declaraciones a los medios, ha detallado que ya se ha dado de baja como afiliada de Cs y que este sábado ha comunicado a la secretaría del Pleno su renuncia a su acta de concejal. En cuanto al reparto de sus competencias en el gobierno municipal, también ha avanzado que "el alcalde de Córdoba transmitirá esa información y lógicamente el alcalde como responsable comunicará cómo se reparten esas competencias".

A preguntas de los periodistas, ha afirmado que "en absoluto" solicitará una competencia determinada a José María Bellido, porque "me parece una osadía". De otra parte, sobre la posibilidad de que otros compañeros de Cs puedan asumir responsabilidades en el nuevo gobierno municipal, ha subrayado que "lo desconozco".

La número 7 de la candidatura del PP para los comicios locales ha destacado que "estoy muy ilusionada por poder seguir trabajando con un equipo humano que hemos demostrado durante estos cuatro años que, trabajando de forma coordinada y siempre teniendo por delante el interés de Córdoba, hemos hecho que Córdoba avance. Es lo que queremos seguir haciendo los próximos cuatro años". En esta línea, se ha mostrado convencida de que, "a día de hoy, la oportunidad para que Córdoba siga avanzando, sin duda alguna, es la candidatura de José María Bellido".

"Ya guardé mi luto"

La número 7 de la candidatura del PP para las próximas elecciones municipales ha admitido que "me voy (de Cs) con una sensación en parte agridulce, pero satisfecha porque me incorporo a una candidatura formada por unas personas que estoy plenamente convencida de que vamos a seguir trabajando de forma coordinada para que Córdoba siga avanzando".

De este modo, a preguntas de los periodistas sobre la trayectoria de la formación naranja, que nació con unas expectativas muy altas y llegó a recibir un importante apoyo de los votantes (de hecho, en los últimos comicios locales logró cinco concejales en Córdoba), Isabel Albás ha señalado que "ya guardé mi luto en su momento, cuando se tomaron una serie de decisiones que yo no compartía", pero "he sido una persona discreta y respetuosa", ha abundado.

En los últimos días, el candidato de Cs a la Alcaldía de Córdoba, Jesús Lupiáñez, ha reclamado a Isabel Albás que aclarase si concurriría a los comicios locales en la lista de los populares, aunque la portavoz de Cs en el Ayuntamiento habría declinado hacerlo, según las afirmaciones de Lupiáñez. El alcaldable de la formación naranja también había mostrado su confianza en que Isabel Albás "cumpla su palabra de retirarse de la vida política, tal como ha mantenido ella misma ante el partido, al declinar repetir en la lista de Cs".