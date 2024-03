«Me gustaría tener un trabajo en el que yo pudiera dibujar»

La ciencia cuenta en Córdoba con una nutrida cantera de jóvenes divulgadoras. Así se ha puso de manifiesto en la final del primer certamen de monólogos divulgativos para alumnas cordobesas, denominado Las que contarán la ciencia. Carla Ruiz Calvo, estudiante de quinto de Primaria del colegio Británico, que desentrañó los misterios del ojo humano con desparpajo y espontaneidad, ha sido la ganadora en la categoría de Primaria de este certamen.

-Lo primero y fundamental: Enhorabuena Carla. ¿Qué tal lleva eso de haber sido premiada?

-Pues con mucha alegría. Es algo muy bonito que me ha pasado y que no me esperaba para nada.

-¿Cómo se enteró de la noticia de que había ganado?

-Me dieron la noticia mientras yo estaba en un examen y me dijeron que había ganado. Me puse súper contenta y la verdad es que no sabía que hacer. Además, mis compañeros de clase estaban todos animando y me arroparon en ese momento de alegría.

-¿Y cómo conoció que había un concurso de este tipo y se decidió a participar?

-Mi profesor de Ciencias nos dijo un día en el colegio que había un concurso de monólogos, que podíamos participar y elegir cualquier parte del cuerpo. Entonces al final me apunté porque me interesaba un poco.

-¿Qué parte del cuerpo eligió?

-Estuve pensando y, al final, elegí el ojo. Es una parte del cuerpo de la que yo no conocía nada y tuve que estudiarla. Para ello, he tenido que leerme un libro grande con mucha información sobre el ojo. Me ha servido para saber cómo son nuestros ojos.

-¿Qué ha descubierto en todo este proceso sobre el ojo?

-He descubierto que tiene muchas capas. Mis padres me compraron un modelo anatómico del ojo, que era muy grande. Así lo puedo ver todo bien y explicarlo después con claridad.

-¿Cómo fue todo el proceso de componer el monólogo?

-No hice presentación ni escribí nada para cuando salí al escenario. Cogí el libro con el que había estudiado, lo puse en una silla delante de mí para verlo, también puse el modelo de ojo, que lo estaba enseñándolo, y a la vez iba hablando.

-Sería difícil hablar ante tanto público sin llevar guión ¿no?

-No sé cómo lo hice. Había mucha gente y me da mucho miedo hablar en público, así que no sé. Pues no estaba mirando al público. Siempre estaba concentrada en lo que quería decir.

-¿Qué es lo que más le gustó a la gente que la vio intervenir?

-Los datos que di sobre el ojo. Eso me parece que les interesó.

-¿Ensayó mucho?

-Por lo menos unas 20 veces. Y cada vez que lo hacía me salía mejor y me acordaba de más cosas

-¿Qué le gustaría ser de mayor? ¿Científica?

-No sé. Me gusta mucho dibujar y me gustaría tener un trabajo en el que yo pueda dibujar. Pero ahora primero me toca escribir lo que dije en el concurso para tenerlo.