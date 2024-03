La venganza del olvido

Algunos libros tienen el don de la oportunidad, pero además ‘La venganza del campo’ de Manuel Pimentel llega al rango de lo necesario. Sobre todo en estos tiempos en los que el sector aludido y analizado, el que se encarga de lo que ponemos sobre la mesa, está en pie de guerra. Así, el volumen presente contiene un compendio de artículos que van del año 2009 hasta el 2023 conformando un ensayo serio y honesto que debería ser leído por todos, tanto los que se dedican al sector primario como por los consumidores de sus productos.

Manuel Pimentel utiliza un lenguaje claro y directo, sin maximalismos, pero con coherencia. Una obra que rezuma honestidad, esa que debe sobresalir cuando se trata un tema tan serio. Aunque apunte algunas soluciones al problema, sobre todo plantea preguntas adecuadas. Las decisiones a fin de cuentas deberían ser el resultado de un debate social en el cual se enmienden los errores del pasado y se fortalezca ese campo de actividad que nos alimenta a diario.

Existe una lucidez sorprendente en este libro, incluso algo profético cuando leemos el primer artículo publicado hace ya quince años. Y plantea la gran pregunta: ¿Cómo hemos podido llegar a la situación actual? Hace miles de años el mundo entero era rural. Los cazadores se hicieron pastores y agricultores, se fueron asentando en territorios fértiles, cerca de los ríos. Con el paso del tiempo las ciudades crecieron y vampirizaron el mundo rural, creando zonas prácticamente desérticas. Y vaya por delante que no es solamente un fenómeno de nuestro país. El nuevo mundo urbano va perdiendo la memoria y, de paso, se vuelve despectivo despreciando lo que está fuera de las murallas. Consideran que el campo y el mar deben ser lugares de recreo, pero se olvidan que ahí es donde se origina la verdadera multiplicación de los panes y los peces. Olvidando eso se produce la escasez, la subida de precios, y mañana ya veremos...

De todo eso, y de muchas cosas más nos habla este libro de lectura obligatoria, felizmente editado por Almuzara. No es una obra en la cual se pueda encontrar una sola amenaza, pero sí multitud de advertencias. En primer lugar, la apertura de un debate en toda la sociedad para cambiar puntos de visión y opinión que en nada ayudan. Que se tomen las decisiones y se den soluciones a problemas endémicos antes de que se transformen en verdaderas tragedias. Hablamos sencillamente del pan nuestro de cada día, y se ha dicho a menudo que con las cosas de comer no se juega. No hay que esperar que los platos se queden vacíos para empezar a andar el camino. La venganza del campo entonces sería la venganza de la desmemoria, por culpa de esa facilidad que tiene a menudo la condición humana para despreciar aquello que, siendo básico e imprescindible en nuestras vidas, es rebajado al rango de lo burdo o simplemente vulgar. Esa tierra y ese mar todavía siguen siendo generosos con nosotros. De ahí venimos, no del hormigón o el asfalto. Lo que nos proporciona a diario adquiere el rango de sagrado. Y esa es, sin lugar a dudas, la gran enseñanza de un libro cuyos senderos de tinta nos llevan hasta nuestros orígenes, que se van desvaneciendo, para que sepamos comprender un presente cada vez más complejo.

‘La venganza del campo’.

Autor: Manuel Pimentel.

Editorial: Almuzara. Córdoba, 2023.