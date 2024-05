Urbanismo destinará medio millón de euros a la restauración de la plaza de la Corredera

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, y el gerente del organismo, Julián Álvarez, han hablado hoy sobre el proyecto de restauración y conservación de la plaza de la Corredera, que costará en torno a medio millón de euros. A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa donde se ha informado del nuevo organigrama de la Gerencia de Urbanismo, tanto Torrico como Álvarez han precisado que el proyecto se está terminando de redactar y que se sacará a licitación "próximamente".

Sin embargo, no se han dado plazos ni de cuándo se licitará ni de cuánto durarán las obras una vez adjudicadas. Torrico ha dicho en este sentido que hasta que no esté terminado el proyecto no se puede saber qué plazos de ejecución tendrán los trabajos.

Permiso de Patrimonio

Con lo que sí cuenta ya Urbanismo es con el permiso de la Comisión Provincial de Patrimonio de la Delegación de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, que informó favorablemente sobre la restauración de la plaza, mediante la que se pretende recuperar la imagen y el estado de conservación de este enclave tras las obras de remodelación que finalizaron en 2004. Desde aquella fecha hasta la actualidad se han llevado a cabo algunas actuaciones de rehabilitación puntual, como la acometida en la primavera del 2023 por parte de la Gerencia de Urbanismo.

Vista aérea de la plaza de La Corredera. / CÓRDOBA

El proyecto se justifica por el intenso uso de la plaza en los últimos 20 años, que ha propiciado la aparición de distintas patologías en elementos como el revestimiento de los soportales, la pavimentación o las luminarias. En marzo del año pasado, el Ayuntamiento de Córdoba invirtió unos 30.000 euros para llevar a cabo una limpieza de todos los grafitis y el pintado de los soportales de la plaza.