Crimen a inicios del siglo XX

Viajamos a la Córdoba de los primeros años del siglo XX para introducirnos de lleno en el ambiente castizo y profundo de la calle San Basilio, en medio del barrio del Alcázar Viejo, de la mano del detective Homero y su ayudante el agente Pedro, como si fueran un Sherlock Holmes y Dr. Watson cordobeses que tienen que esclarecer un crimen cometido en medio de este viejo barrio de nuestra ciudad, con la sustanciosa diferencia de que no es el detective el único y talentoso investigador que acaba por esclarecer un asesinato complejo y lleno de matices, sino que, en su labor, cuenta con la lógica inapelable de dos mujeres que conocen el vecindario y la vida mejor que él mismo, dos mujeres que no son dos jóvenes recién salidas de la academia de policía ni han estudiado criminología por ser imposible en aquellos tiempos, pero cuya viva inteligencia les permite tener una visión certera del terreno que pisan. Son Maruja y Fátima, las tías del inspector Homero, que mientras lo invitan a almorzar y le obligan a comérselo todo como si trataran con un adolescente, le ilustran sobre los usos y costumbres de la Córdoba antigua de principios del siglo XX, sobre su idiosincrasia y características, sobre las casas y vecinos, la manera de ser y de pensar, de modo que la resolución del crimen del zapatero del barrio se mezcla con la intrahistoria de aquella Córdoba de entonces. Y entre las pistas del asesinato, los abundantes sospechosos, los curiosos móviles del crimen y la búsqueda paralela de un peligroso delincuente que frecuenta los lupanares cordobeses de la época, encontramos la fina inteligencia y la socarrona forma de enfrentar la vida de estas dos mujeres del barrio de San Basilio, castizas y avispadas, sin cuya ayuda el detective Homero no podría haber resuelto el difícil crimen del zapatero.

Félix Ángel Moreno Ruiz (Pozoblanco, Córdoba 1969), profesor y escritor, comenzó su andadura literaria con su primera novela policíaca ‘Un revólver en la maleta’ (Cuadernos del Laberinto 2012) con la que obtuvo el Premio Solienses. En ella dio a conocer al detective Homero, protagonista también de la siguiente ‘Estaré esperando para matarte’ (Ediciones en Huida 2016). Le siguió una novela negra ambientada en la Córdoba actual, ‘Acuérdate de Paula porque vas a morir’ (Amarante 2017). También ha escrito relatos como ‘Misterio en Los Pedroches. Diez casos de la inspectora Julia’ (Cuadernos del Gallo 2014), ‘Terror en Los Pedroches’ (17pueblos, 2019) o ‘Cuentos bastardos’ (La fuente vieja, 2021). En teatro ha publicado ‘Pañuelos bajo la lluvia’ (Ediciones Irreverentes), con la que fue accésit del VIII Premio El espectáculo teatral en 2013.

‘Un crimen de barrio’ es su última novela. En ella recupera al detective Homero, que inicia una andadura apasionante para culminar en un final que se resuelve como suele ocurrir en las obras de este género: se aclaran las circunstancias y los móviles hasta dilucidar efectivamente quién fue el asesino. Pero en esta novela detectivesca, el desenlace no es clásico, sino sorprendente.

Ante la opinión pública y para las fichas policiales el crimen quedará resuelto, pero solo el detective Homero y su ayudante conocerán el verdadero promotor y ejecutor del asesinato, que quedará solapado, sin por ello permanecer impune, en virtud de un secreto que los investigadores no podrán desvelar ni por razones prácticas, ni por justicia, ni por ética. Original final para una novela que se lee con gusto, agilidad, lenguaje castizo y grandes dosis de humor.

‘Un crimen de barrio’.

Autor: Félix Ángel Moreno Ruiz.

Editorial: Ediciones en Huida. Sevilla, 2024.

Suscríbete para seguir leyendo