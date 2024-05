El juez rechaza la petición para la reposición de la celosía de la Mezquita-Catedral

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Córdoba ha desestimado la petición realizada por la plataforma Mezquita Catedral, en la que reclamaba la reposición de la celosía de Rafael de la Hoz que fue retirada del monumento para facilitar la entrada de las procesiones de Semana Santa.

En un auto conocido este miércoles, el titular del juzgado, el juez Antonio Salmoral, explica que "no tiene sentido una personación en autos principales, inviable por concepto, dada además la situación de archivo definitivo que excluye cualquier finalidad práctica de dicha personación". A esto añade que "no es viable admitir una personación de este tercero para ejecutar una sentencia ajena, porque además no cumple ninguno de los requisitos exigidos para ejecutar sentencias ajenas".

Contra una resolución de la Junta

El auto recuerda que el recurso planteado por la familia del arquitecto Rafael de la Hoz se dirigía contra una resolución de la Junta de Andalucía y reclamaba anular la autorización que permitió retirar la celosía, así como una indemnización.

Por tanto, "no es posible ejercitar pretensiones de ejecución no contenidas en la sentencia ejecutada, ni es posible ejercitar pretensiones de ejecución contra quien no ha sido demandado en el procedimiento principal", explica el juez sobre la obra desarrollada por el Cabildo Catedral.