Maldición gitana

El pasado 13 de abril la Asociación Española de Críticos Literarios (AECL) concedió el Premio de la Crítica en lengua castellana en la modalidad de narrativa a la novela ‘Martinete del rey sombra’, de Raúl Quinto (Cartagena, 1978). Este premio, cuyos orígenes se remontan al año 1956, apostó por premiar una obra que se aleja de los circuitos habituales de la literatura española, donde las grandes editoriales ejercen una dominación que no se corresponde con la efervescencia literaria que late en el conjunto de la narrativa castellana. En efecto, en editoriales como Jekyll & Jill, Nazarí, menoscuarto y tantas otras se está gestando una literatura viva que no puede ignorar el crítico serio que tiene la obligación -sin dejar de leer lo publicado en las editoriales tradicionales- de no limitarse a lo usual y lo común, pues muchas veces estaría olvidando muchas obras valiosas.

‘Martinete del rey sombra’ aborda la llamada «Gran Redada», el arresto masivo de la población gitana que se produjo el 30 de julio de 1749 por orden del marqués de la Ensenada, en el reinado de Fernando VI. Se trata de un tema desconocido por la mayoría de la población. Una persecución que podría considerarse un exterminio premeditado por el trabajo forzado a que fueron obligados, condenados por el solo hecho de su raza al exilio, la prisión, el aislamiento, las torturas y las enfermedades. La separación de hombres y mujeres buscaba de manera premeditada la extinción de la etnia. Dieciocho años después de aquel fatídico 30 de julio de 1749 se les concedió la amnistía, año en el que otro Borbón, Carlos III, firma la Pragmática con la que se expulsó a la Orden de los Jesuitas de España, también en este caso, sin dar ningún tipo de explicación y sin ningún proceso previo, solo sometida la decisión a la voluntad soberana del autócrata borbónico.

El texto de Raúl Quinto es, en primer lugar, una denuncia de la arbitrariedad de un régimen, de una dinastía, la borbónica, que había entrado a sangre y fuego en España de la mano de Felipe V, en lo que fue la guerra de sucesión española, un conflicto mundial que se extendió por América y Europa. Es una profunda reflexión sobre el alcance del poder sin límites de la monarquía y de las élites aristocráticas que se sirvieron del Estado a su antojo durante gran parte de la historia de España. El marqués de la Ensenada, todopoderoso durante los reinados de Felipe V, Fernando VI y Carlos III -fue consejero de Estado en todos ellos- encarna ese poder sin limitaciones, la fría razón de Estado que todo lo arrasa y ante la que los valores humanos de piedad, caridad, tolerancia palidecen o son, simplemente, arrasados sin contemplación.

En segundo lugar, ‘Martinete del rey sombra’ es una obra que estudia en profundidad uno de los hechos más vergonzosos protagonizados por la monarquía española de los Borbones, que sirve, además, para atestiguar que el pueblo español es un «pueblo traicionado» -como bien señala el historiador Paul Preston en el libro del mismo nombre-, un pueblo utilizado y vejado una y otra vez por sus gobernantes que han utilizado el poder en su propio beneficio.

Pero la novela de Raúl Quinto es mucho más. Desde el punto de vista formal es un texto novedoso, radicalmente diferente al resto, lleno de una prosa bellísima y perfecta. Y aunque los orígenes de Raúl Quinto están en la poesía, el autor consigue integrar el lenguaje poético sin que la narratividad se vea afectada. El hilo conductor nunca se pierde como tampoco se pierde el interés por una trama cuyo vigor el autor no deja que decaiga en ningún momento. Los personajes, por otra parte, son caracterizados con pinceladas magistrales, retratados por sus acciones terribles, por sus frías decisiones.

El retrato de Fernando VI destaca por su originalidad, por la descarnada sinceridad con la que aborda las bajezas del personaje, su honda y profunda locura. Raúl Quinto retrata sin piedad el aislado mundo propio que corroe a todas las monarquías, pues en todas ellas lo único y verdaderamente importante, ayer y hoy, es la permanencia de la institución, el apego al poder y a los privilegios que este conlleva. Quizás esta sea la maldición de los gitanos con la institución que pretendió su extinción. Raúl Quinto lo logra en una obra magistral.

‘Martinete del rey sombra’.

Autor: Raúl Quinto.

Editorial: Jekyll & Jill . 2023.

Suscríbete para seguir leyendo