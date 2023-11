El juego literario de la memoria

Entre la ficción de la memoria y el relato detectivesco el Premio Nobel nos regala un juego literario para dejarse sorprender entre nebulosas narrativas que aceleran y desaceleran como si del propio mecanismo cerebral se tratase a la hora de buscar recuerdos y engarzarlos, tal vez una herencia proustiana y tan cara al autor francés. Consciente de que no tiene que demostrar nada el autor de treinta novelas ganadoras de premios como el Grand Prix du romana de la Academia Francesa o el Premio Goncourt, ha escrito la novela que le ha apetecido. Alguien que atesora el Gran premio de literatura Paul-Morand por el conjunto de su obra, y el Nobel puede escribir -bien- sobre lo que desee. Aunque en esta ocasión se ha alejado de aquel principio de valía para coronarlo en Suecia como es la historia de los destinos humanos más difíciles de retratar desvelados en el mundo de la ocupación alemana de Francia.

Modiano ha publicado numerosas novelas a lo largo de su carrera. Algunas de sus obras más destacadas incluyen ‘En el café de la juventud perdida’ (2007), ‘Un pedigrí’ (2005), ‘Dora Bruder’ (1997) y ‘La calle de las tiendas oscuras’ (1978), entre otras. En sus libros hemos recorrido lugares de París explorando la historia y la memoria de la ciudad. Este último binomio vuelve a presentarse como parte principal de la peculiar narración de Modiano en ‘Chevreuse’, pese a que en algunos momentos se transite por tal localidad o por alguna otra. La novela está narrada en tercera persona y desconcierta al lector desde el principio porque no están claros los asideros para la comprensión de lo que ocurre. Con un juego de complejidad transcurre tres espacios que se superponen, sin previo aviso, como un recordatorio de la infancia, la juventud y la época madura a la búsqueda de algo que ocurriera en el pasado, para poder entender el presente. Un tal Jean Bosmans pretende entender su situación desde la madurez vital, adentrándose en vericuetos mentales de la memoria que sufre conexiones inesperadas en el campo, en la ciudad de París, en un bosque donde se suceden aceleraciones y pausas como el ejercicio mental de nuestra memoria.

«La verdadera historia que se nos cuenta es la que no se cuenta y que el lector debe rellenar...»

El mencionado narrador se ve acompañado de unos singulares personajes que también se presentan cambiantes, que mudan según el recuerdo y a los que es difícil asentar en un espacio y en un tiempo, incluso en una acción, como algo líquido inasible que no se deja atrapar.

Camille alias Calavera, visitante en un piso en Auteuil donde se producen inquietantes encuentros por la noche; Rose-Marie Krawell, una señora extraña y a la que llegamos a conocer pese a ser el eje de la narración; un oscuro Michel de Gama, turbulento mafioso; Guy Vincent, un exconvicto o un ser misterioso turbador como René-Marco Heriford. Todos ellos gente no recomendada para entablar relación. Sin embargo, más que quiénes sean tales seres, el ejercicio literario meritorio es que sin un perfil nítido, casi nebuloso, nos atraen, vamos conociendo pistas, como un investigador, que no nos llevan a nada o que nos plantean una posible hilazón. Esa es la mejor propuesta de este libro, no saber a dónde nos puede llevar.

Desde el comienzo de la obra el propio nombre se convierte en una suerte de canasto de cerezas desde el que se pueden prender distintos frutos al azar, que llevan a otros arrastrados. ‘Chevreuse’ es una especie de jeroglífico, que puede presentarse acelerado o detenerse en detalles; tiene pinta de laberinto. Aunque en realidad lo más importante y a la vez más inquietante es todo lo que se supone y no conocemos, un enorme ejercicio de apariencias, de hechos que no se nombran y que debemos buscar para pespuntar la historia.

El acierto narrativo más atractivo, probablemente, sea la adopción de los propios mecanismos de la memoria para situar la narración, donde nada está claro como en nuestros recuerdos, cuando echamos mano de ellos para recordar algo que pasó, que en la lejanía del tiempo resulta muy difícil de reconocer con objetividad y nitidez. La verdadera historia que se nos cuenta es la que no se cuenta y que el lector debe rellenar con su ejercicio de intuición y perspicacia.

‘Chevreuse’.

Autor: Patrick Modiano.

Editorial: Anagrama. Barcelona, 2023.