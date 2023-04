César Vallejo

El día 15 de abril de 1938, hace hoy ochenta y cinco años, fallecía en París César Abraham Vallejo Mendoza. Acababa de cumplir cuarenta y seis años quien es considerado como uno de los poetas más universales de todos los tiempos. En aquel Viernes Santo de llovizna, -no en jueves como preconizaba en su París con aguacero-, el poeta y novelista francés Louis Aragon pronunciaba el elogio fúnebre del autor que, desde la violencia deslexicalizada de Trilce, penetra en las raíces más lóbregas de la existencia para legarnos el testamento poético de un hombre dramáticamente conmovido por el dolor de la guerra, irrogando el clamor que nos inflamaba en ‘Los heraldos negros’: «Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé!»; y de allí llevarnos a la máxima expresión que destilan sus ‘Poemas humanos’, bajo el significativo epígrafe de ‘España aparte de mí este cáliz’, «¡Y si después de tantas palabras,/ no sobrevive la palabra!»; y sin ella quedarnos mudos, sordos, ciegos, deshabitados y desprovistos de nuestra capital esencia, clave y signo y don que nos distingue de todo lo creado.