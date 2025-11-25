Sucesos
Localizada en buen estado la mujer desaparecida en Córdoba el 5 de noviembre
La mujer fue hallada el pasado día 19 de noviembre, momento en el que se desactivó la alerta
La Policía Nacional ha localizado en buen estado a Rosamística Fernanda L., la mujer de 36 años que desapareció el pasado 5 de noviembre de 2025 en Córdoba capital, según han confirmado a diario CÓRDOBA fuentes policiales. Desde el momento en que se denunció su desaparición, los agentes activaron un amplio dispositivo de búsqueda que incluyó la revisión de zonas frecuentadas por la mujer, la recopilación de testimonios y la colaboración ciudadana.
Finalmente, durante la madrugada del 19 de noviembre, los efectivos policiales lograron encontrarla en buen estado de salud. Tras la localización, fue trasladada a un centro sanitario para una revisión rutinaria y posteriormente se reunió con sus familiares.
