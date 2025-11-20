Un alumno del IES Maimónides lleva a Córdoba al pódium de la ‘Copa de España’ de instaladores eléctricos: "Es una experiencia increíble"

A quien no forme parte del mundo de la electricidad, quizás le extrañe saber que existe una especie de Copa de España de instaladores eléctricos. Se celebra desde hace casi dos décadas y este año un joven cordobés se ha alzado con el segundo premio. "No me esperaba el premio, es una experiencia increíble", asegura Manuel Hidalgo, alumno del ciclo superior de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados del IES Maimónides de Córdoba.

Manuel ha tenido que instalar en dos días sistemas domóticos y fotovoltáicos, un punto de recarga de coches eléctricos y una antena de televisión, entre otras cosas. En esta edición han participado los mejores alumnos de 45 provincias. Cada uno en su box, del 18 al 20 de noviembre, con una lista de objetivos y tiempos que, después, han sido evaluados. Manuel, en representación de Córdoba, ha llevado el nombre de la provincia al pódium del Concurso de Jóvenes Instaladores 2025, celebrado esta semana en Matelec, la mayor feria española del sector eléctrico.

El joven cordobés ha recibido una bicicleta eléctrica valorada en 2.000 euros con el premio, pero seguramente el mejor reconocimiento haya sido el puesto de trabajo que le ha ofrecido una empresa de la provincia. Le quedan dos años de formación, pero Manuel piensa en su futuro y valora sus opciones: seguir formándose, entrar en una empresa o, incluso, emprender.

Oportunidades para los jóvenes

El concurso de instaladores organizado por la Federación Nacional de Empresas de Instalaciones Eléctricas, Telecomunicaciones y Climatización de España (Fenie) es una oportunidad no solo para poner a prueba los conocimientos de estos jóvenes, sino también para la creación de sinergias entre las empresas, las asociaciones y los centros de formación. En el caso de Córdoba, es la Asociación Profesional de Industriales Electricistas de Córdoba y Provincia (Apieco) la que acude con el participante, a quien ha acompañado también su tutor, Fran Madueño.

Precisamente, el profesor explica que "las empresas no encuentran a gente para trabajar" y eventos como este suponen una oportunidad. En ese sentido, Manuel Hidalgo es optimista: "En Córdoba cada vez hay más demanda de electricistas".

Este jueves, un autobús lleno de alumnos de los ciclos de Electricidad del IES Maimónides, el único instituto que ofrece esta formación en la ciudad, han acudido al Ifema de Madrid, donde se ha celebrado la feria y el concurso, para apoyar a su compañero. Ya por la tarde, como han explicado tanto el joven estudiante como el profesor, volvían en tren a Córdoba, con una sonrisa y con un orgullo que quieren transmitir al resto de alumnos. "Se lo recomiendo, ganes o pierdas, es una experiencia increíble porque conoces agente de toda España, aprendes muchísimo", señala Manuel.