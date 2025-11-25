El PSOE "exige soluciones" al gobierno local ante la "desprotección" de los conductores de Aucorsa

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha anunciado que su grupo municipal llevará al próximo consejo de Aucorsa "la desprotección de los conductores ante el aumento de las agresiones que están padeciendo", por lo que ha trasladado la solidaridad del partido al tiempo que exige "soluciones" al gobierno local del PP.

"En el PSOE queremos saber qué medidas urgentes va a poner el PP para proteger a los conductores y conductoras ante el incremento de agresiones, como la ocurrida el pasado 22 de noviembre, en la que hubo una tentativa de apuñalamiento", ha indicado Isabel Bernal.

En los últimos días, el delegado de presidencia del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha informado de que no está previsto adoptar medidas de seguridad especiales para la protección de los conductores de Aucorsa. Según Torrico, "la Policía Local está avisada de que es una prioridad atender a estos profesionales si solicitan su ayuda" y ha recordado que lo ocurrido es "algo absolutamente excepcional".

El PSOE insistirá en el consejo de Aucorda que se celebrará este miércoles en que 2incidentes como estos marcan una obligación en la mejora del Plan de riesgos laborales que tiene la empresa, la cual debe responder a la realidad del servicio", ha explicado la concejala socialista.

“La realidad es que este hecho fortuito sucede en un momento en que los 15 autobuses prometidos desde hace 2 años no llegan por diferentes causas, y las y los conductores sufren estrés por la falta de flota, por las quejas de los usuarios y porque muchos de los autobuses están obsoletos y no funcionan todo lo bien que debieran. Si a esto se le suman los intentos de agresión, está claro que el servicio se está viendo afectado negativamente”, ha considerado la edil.