Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Galardón

Un teniente coronel de la Guardia Civil en Córdoba, galardonado con el Premio “Fidel Pagés Miravé” 2025

José Francisco Jurado del Pozo recibe este prestigioso reconocimiento del Ministerio de Defensa por una investigación sobre la fatiga y el burnout en el ámbito aeronáutico militar

El teniente coronel de la Guardia Civil José Francisco Jurado, ganador del premio.

El teniente coronel de la Guardia Civil José Francisco Jurado, ganador del premio. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El teniente coronel José Francisco Jurado del Pozo, destinado en la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, ha sido distinguido con el Premio “Fidel Pagés Miravé” 2025, uno de los galardones más relevantes otorgados por el Ministerio de Defensa en el ámbito de la investigación sanitaria militar. El reconocimiento aparece publicado en el Boletín Oficial de Defensa del pasado 20 de noviembre.

El premio, dotado con 9.000 euros y un diploma acreditativo, ha sido concedido a Jurado del Pozo junto a Esther Cuadrado por su trabajo titulado: “Influencia de la sobrecarga de trabajo en el burnout: el papel mediador de la fatiga y los efectos moderadores del comportamiento de seguridad de los compañeros en el ámbito aeronáutico militar”.

Según detalla el BOD, el estudio premiado presenta “una metodología sólida y un análisis profundo y riguroso”, además de aportar un enfoque “original, actual y de especial interés para las Fuerzas Armadas”. La investigación analiza cómo la sobrecarga laboral y la fatiga afectan al personal del ámbito aeronáutico militar, así como la influencia del comportamiento colectivo en la prevención del desgaste profesional.

El jurado ha estado compuesto por especialistas en sanidad militar, entre ellos el coronel veterinario Alberto Cique Moya, la teniente coronel psicóloga María José Muñoz Cenjor y otros expertos designados por la Inspección General de Sanidad de la Defensa.

El reconocimiento supone un importante logro para el teniente coronel Jurado del Pozo, miembro destacado de la Guardia Civil cordobesa, y proyecta su labor investigadora a nivel nacional dentro del ámbito militar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La borrasca Claudia aporta a los embalses de Córdoba el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua
  2. El alcalde de Córdoba, crítico con la Aemet: “no hemos tenido ninguna comunicación”
  3. El 'chorro polar' llega a Córdoba: estos son los municipios que estarán bajo cero por la ola de frío
  4. Un alumno del IES Maimónides lleva a Córdoba al pódium de la ‘Copa de España’ de instaladores eléctricos: 'Es una experiencia increíble
  5. La borrasca Claudia deja en Córdoba 73 litros, más de cien intervenciones y graves inundaciones en dos horas de caos
  6. Fue la antigua muralla de Córdoba y ahora es parte de una de las experiencias gastronómicas más aplaudidas de la ciudad
  7. Confirmado un foco de gripe aviar de alta patogenicidad en el Zoo de Córdoba
  8. La Aemet contesta al alcalde de Córdoba: 'Nosotros no enviamos alertas a ningún ayuntamiento

El PSOE propone crear muros de libre expresión en Córdoba con un sistema municipal de reserva

Un teniente coronel de la Guardia Civil en Córdoba, galardonado con el Premio “Fidel Pagés Miravé” 2025

Roba un patinete a una chica en pleno centro de Córdoba, sale huyendo en él y acaba interceptado por varios viandantes

Roba un patinete a una chica en pleno centro de Córdoba, sale huyendo en él y acaba interceptado por varios viandantes

UGT-FICA propone tres "puntos iniciales" para desbloquear el conflicto laboral en Hitachi Córdoba

UGT-FICA propone tres "puntos iniciales" para desbloquear el conflicto laboral en Hitachi Córdoba

La plantilla de Cruz Roja en Córdoba se concentra para protestar por el caos salarial, los retrasos y la aplicación unilateral de cambios

La plantilla de Cruz Roja en Córdoba se concentra para protestar por el caos salarial, los retrasos y la aplicación unilateral de cambios

Denuncian el desprendimiento de parte de la muralla del Marrubial

La Navidad y el Black Friday generarán un 20% más de empleos este año en Córdoba

La Navidad y el Black Friday generarán un 20% más de empleos este año en Córdoba

¿Conoces el açaí? Este es el 'superalimento' brasileño que triunfa en Córdoba y que es saludable

Tracking Pixel Contents