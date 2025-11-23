Un teniente coronel de la Guardia Civil en Córdoba, galardonado con el Premio “Fidel Pagés Miravé” 2025

El teniente coronel José Francisco Jurado del Pozo, destinado en la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, ha sido distinguido con el Premio “Fidel Pagés Miravé” 2025, uno de los galardones más relevantes otorgados por el Ministerio de Defensa en el ámbito de la investigación sanitaria militar. El reconocimiento aparece publicado en el Boletín Oficial de Defensa del pasado 20 de noviembre.

El premio, dotado con 9.000 euros y un diploma acreditativo, ha sido concedido a Jurado del Pozo junto a Esther Cuadrado por su trabajo titulado: “Influencia de la sobrecarga de trabajo en el burnout: el papel mediador de la fatiga y los efectos moderadores del comportamiento de seguridad de los compañeros en el ámbito aeronáutico militar”.

Según detalla el BOD, el estudio premiado presenta “una metodología sólida y un análisis profundo y riguroso”, además de aportar un enfoque “original, actual y de especial interés para las Fuerzas Armadas”. La investigación analiza cómo la sobrecarga laboral y la fatiga afectan al personal del ámbito aeronáutico militar, así como la influencia del comportamiento colectivo en la prevención del desgaste profesional.

El jurado ha estado compuesto por especialistas en sanidad militar, entre ellos el coronel veterinario Alberto Cique Moya, la teniente coronel psicóloga María José Muñoz Cenjor y otros expertos designados por la Inspección General de Sanidad de la Defensa.

El reconocimiento supone un importante logro para el teniente coronel Jurado del Pozo, miembro destacado de la Guardia Civil cordobesa, y proyecta su labor investigadora a nivel nacional dentro del ámbito militar.