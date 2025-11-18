El 'chorro polar' llega a Córdoba: estos son los municipios que estarán bajo cero por la ola de frío

El invierno llegará de forma repentina a Córdoba esta semana con la entrada de un 'chorro polar', una masa de aire ártico, que atravesará toda la Península a partir de este miércoles 19 de noviembre provocando una caída drástica de los termómetros que caerán bajo cero en algunos puntos de la provincia.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señala que la bajada de las temperaturas se hará más notoria coincidiendo con la llegada del fin de semana y en especial la jornada del sábado 22 de noviembre.

Frío polar en Córdoba

La incidencia del chorro polar se dejará sentir especialmente en el norte de la provincia, donde las mínimas marcarán 1 grado y 0 grados desde el viernes 21 de noviembre.

En el caso de la capital, esa jornada marcará una mínima de 3 grados –con máxima de 15º-. Y valores entre los 4 y 5 grados en la zona de la Subbética.

Estas marcas supondrán la llegada de las primeras heladas de la temporada a distintos puntos de la provincia.

Termómetros bajo cero

La caída más acusada de las mínimas será el sábado, con varios municipios que marcarán mínimas de un grado bajo cero. Se trata de las localidades de Obejo, Espiel, Peñarroya-Pueblonuevo, Los Blázquez, Hinojosa del Duque, Santa Eufemia, Dos Torres, Pedroche, Pozoblanco, Villanueva de Córdoba y Conquista.

En cuanto a las máximas, no ascenderán de los 10 grados en ninguna de estas localidades.

La ola de frío en Córdoba

En el caso de la capital, según la Aemet, la llegada de la masa de aire ártico se dejará notar desde el miércoles, en el que la mínima caerá hasta los 5 grados, con máxima de 18º. Valores similares para el jueves, con una horquilla de temperaturas entre los 4 y 17 grados. Mientras que el viernes, bajarán un poco más, con 3º de mínima y 15 de máxima.

El día más frío de la semana, al igual que en el resto de la provincia, será el sábado, con un grado de mínima y 14º de máxima. Y el domingo se repetirá la mínima de un grado, con máxima de 15 grados.