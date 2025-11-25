Turismo
El centro de recepción de visitantes de la Mezquita-Catedral de Córdoba abrirá en breve
Los datos del Cabildo Catedral reflejan la demanda de los turistas de mejoras en audioguías, cartelería e información
El centro de recepción de visitantes de la Mezquita-Catedral de Córdoba abrirá "en breve", probablemente a principios de año, en el mes de enero. Así lo ha informado el canónigo portavoz del Cabildo Catedral, José Juan Jiménez Güeto, durante la presentación de los datos del estudio de satisfacción a los visitantes al monumento. El lugar contará con audioguías, tienda y más información sobre el monumento, uno de los aspectos que más demandan los visitantes.
El nuevo espacio, ubicado en el Palacio Episcopal, será similar a los existentes en otros monumentos de iguales características con el objetivo de ser un lugar donde se ofrece una visión de conjunto de toda la historia del monumento, comenzando por la visita a los restos arqueológicos del Palacio Califal, donde se contará con maquetas explicativas, salas expositivas y materiales audiovisuales, además de baños y demás servicios de atención al turista.
Hoy en día la mayoría de los usuarios hace la visita casi sin información, pues solo el 7% contrata guías turísticos para ver el monumento, por lo que se hace necesario contar con este espacio que vendrá a suplir esas carencias. Asimismo, tiene como objetivo facilitar, ordenar y preparar la visita turística al monumento, gestionando la afluencia de visitantes. Ofrecerá servicios como la venta de entradas, entrega de audioguías, cafetería, tienda, además de dos espacios expositivos que proporcionarán información introductoria sobre la Mezquita-Catedral para que el turista realice una visita con un mayor conocimiento del lugar y de su historia.
