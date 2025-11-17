Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

GRIPE AVIAR

Confirmado un foco de gripe aviar de alta patogenecidad en el Zoo de Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ya ha activado en las instalaciones el protocolo establecido por la Junta

Visitas al zoo en una imagen de archivo

Visitas al zoo en una imagen de archivo / VÍCTOR CASTRO

Diario CÓRDOBA

El Ayuntamiento de Córdoba ha recibido en la mañana de este lunes la notificación de la presencia de un foco de gripe aviar de alta patogenicidad (IAAP), subtipo H5N1, en las muestras de un ñandú fallecido el pasado 7 de noviembre en el Centro de Conservación Zoo de Córdoba.

Tras la notificación remitida por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE), se han establecido y se están aplicando las medidas de confinamiento de aves, de bioseguridad y de vigilancia que establece el protocolo de la Junta de Andalucía.

Protocolo de gripe aviar

De acuerdo al artículo 13.2 del Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión, referente a las normas relativas a la prevención y el control de determinadas enfermedades de la lista, la detección de IAAP en aves cautivas de un establecimiento de confinamiento, no implica el sacrificio del resto de aves.

Además, el artículo 21.3 del mismo Reglamento aclara que, al tratarse de un establecimiento  de confinamiento, no es necesario establecer una zona de protección y vigilancia, por lo que la confirmación del foco no afecta a la actividad de las explotaciones avícolas cercanas.

Medidas de prevención

Tras el fallecimiento del ñandú (Rhea americana) el pasado 7 de noviembre, y ante la sospecha de un posible caso de gripe aviar, el Zoo de Córdoba ya activo el protocolo, cerrando al público las pajareras de inmersión

