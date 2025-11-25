Antonio Serrano y Marcelino Ferrero, Cervatillos de Plata de la Federación Al-Zahara

“La fuerza de Córdoba nace de sus barrios, y en la voz vecinal florece el futuro común”. Este es el texto de la placa que lucirán los siete Cervatillos de Plata 2025, los galardones con los que anualmente la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara reconoce el trabajo en pro de la ciudadanía y del movimiento vecinal, y que en la presente edición reconocen, entre otros, a Antonio Serrano, ex jefe de la Policía Local de Córdoba, y al ex concejal del Ayuntamiento de Córdoba Marcelino Ferrero.

Los reconocimientos serán entregados el próximo sábado, a partir de las 12.30 horas, en una ceremonia a celebrar en el Real Jardín Botánico de Córdoba. En concreto, como se indica, la junta directiva de Al-Zahara acordó en su última sesión otorgar el premio a Antonio Serrano tras 33 años de servicio en la Policía Local, 19 de ellos como jefe, y que se jubiló el pasado mes de septiembre, “por su dedicación, compromiso y cariño a nuestra vecindad, con su labor y presencia constante”, dice el dictamen.

Un caso similar es el de la persona que más tiempo ha sido concejal en las corporaciones municipales democráticas, Marcelino Ferrero (1983-1987 y 1999-2011) “por su entrega, dedicación, compromiso con las vecinas y vecinos de Córdoba y por engrandecer con su labor las celebraciones tradicionales que dan vida a nuestra ciudad”, explica el fallo.

Además, recibirán Cervatillos de Plata los técnicos municipales ya jubilados José Francisco Ortiz y Diego Matías Ortega, quienes consolidaron en distintas épocas programas festivos entre los que la Fiesta de los Patios terminó declarándose por la Unesco Patrimonio Inmaterial de la Humanidad el 6 de diciembre de 2012.

Al-Zahara también reconoce este año “el compromiso por la inclusión de las mujeres en el colectivo vecinal” a través de la figura de María José Jurado, presidenta de Mujeres Vecinales de Andalucía. Asimismo, la educación está representada en la Asociación Educativa Barbiana, “por su aportación, dedicación y apuesta por la juventud cordobesa”. De la Fundación Entre Culturas, destaca que "la ONG de la Compañía de Jesús defiende el derecho a la educación de calidad y en igualdad de oportunidades en contextos de exclusión y vulnerabilidad con programas en África, Iberoamérica, Asia y Europa".

Por último, a las estatuillas se añadirá un reconocimiento a la asociación vecinal La Nueva Barquera “por sus más de 25 años de trabajo en la mejora de la calidad de vida de nuestros barrios y la ciudad”.