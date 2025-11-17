La Policía Nacional busca a una mujer desaparecida desde hace casi dos semanas en Córdoba

Una mujer de 36 años de edad se encuentra desaparecida en Córdoba desde hace casi dos semanas. Responde al nombre de Rosamística Fernanda L. y se le perdió el rastro el pasado 5 de noviembre, según la información publicada por el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES).

Rosamística mide 1,55 metros, es pelirroja y tiene el pelo ondulado y corto, tiene los ojos marrones y, cuando fue vista por últimas vez, llevaba gafas de sol. La Policía Nacional está buscándola y el Centro Nacional de Desaparecidos ha pedido colaboración ciudadana a través de su página web o del 091.