Sucesos
La Policía Nacional busca a una mujer desaparecida desde hace casi dos semanas en Córdoba
El Centro Nacional de Desaparecidos ha informado de que fue vista por última vez el pasado 5 de noviembre
Una mujer de 36 años de edad se encuentra desaparecida en Córdoba desde hace casi dos semanas. Responde al nombre de Rosamística Fernanda L. y se le perdió el rastro el pasado 5 de noviembre, según la información publicada por el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES).
Rosamística mide 1,55 metros, es pelirroja y tiene el pelo ondulado y corto, tiene los ojos marrones y, cuando fue vista por últimas vez, llevaba gafas de sol. La Policía Nacional está buscándola y el Centro Nacional de Desaparecidos ha pedido colaboración ciudadana a través de su página web o del 091.
