25N en Córdoba, en directo | Últimas noticias sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres
Marchas, concentraciones, minutos de silencio, plenos y manifiestos reivindican el fin de la lacra de la violencia machista
Córdoba se suma con numerosos actos reivindicativos al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que un año pone el foco en la concienciación para poner fin a una lacra de la sociedad.
Sigue aquí las últimas noticias y el minuto a minuto del 25N contra la violencia machista:
Charla sobre los medios de comunicación ante la violencia de género
La Subdelegación del Gobierno ha organizado este martes, coincidiendo con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una charla sobre el tratamiento en los medios de comunicación de este tipo de noticias, en la que han participado las periodistas de la Universidad de Córdoba y de distintos medios como María José Martínez, Carmen Reina, Elena Lázaro y Luisa Navarro.
'Me está mirando', el grito contra la violencia de género de la Escuela de Arte Dramático
Córdoba vivirá este 25N una jornada de movilización que se extenderá por muchos rincones de la ciudad. Como cada año, la Escuela de Arte Dramático propone su propia acción para visibilizar la violencia que se ejerce contra las mujeres y sumarse a la denuncia ciudadana. En esta ocasión, pondrá en pie una acción teatral multidisciplinar con el título Me está mirando. Esta performance propone un diálogo con el maltrato con dramaturgia de la alumna Zeus, que da voz a poetas como Virginia Wolf, Emily Dickinson, Alejandra Pizarnik, Elvira Sastre, Elena Codes y el poeta Rafael de León, y dirección de la profesora María Hames en la que participarán el grupo de tercero A de Interpretación. Será a las 12 horas en la puerta de la ESAD. La denuncia tendrá continuidad este miércoles, cuando se representará esta acción para alumnado y profesorado de institutos en el Teatro Duque de Rivas. El jueves 27, se realizará una Perfopoesía de la poeta colombiana Jhoana Patiño a las 12 horas en el patio de la fuente de la ESAD, con una duración de diez minutos. Antes de eso, a las 10.30 horas, en los Jardines de Federica Montseny, el alumnado de Me está mirando participará en una jornada en torno al 25N enfocada al abuso emocional con el lema ¡Amiga es violencia, date cuenta!
La manifestación por el 25N, esta tarde a las 18 horas desde la Plaza de las Tres Culturas
La Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres vuelve a convocar a la ciudadanía en manifestación que este año tendrá lugar el mismo 25 de noviembre, a partir de las 18 horas desde la Plaza de las Tres Culturas. El objetivo de la movilización es sacar a la calle las principales exigencias para conseguir un futuro en igualdad. A la manifestación, asistirán más de diez autobuses de la provincia, estando presentes asociaciones de la provincia y la juventud organizada. Desde la Plaza de las Tres Culturas, la manifestación avanzará hacia la avenida de Ámerica, la avenida Gran Capitán, Ronda de Tejares, Calle Cruz Conde, Plaza de las Tendillas, Calle Claudio Marcelo y Calle Espartería hasta culminar en la Plaza de la Corredera.
Adrián González
El "suicidio lento" de Isabel, víctima de violencia machista durante 15 años: "Me bebía casi 10 litros de alcohol al día para olvidar el maltrato"
"Era madre soltera, tenía un hijo de 16 años y, con mi trabajo, tenía estabilidad financiera y familiar. Hasta que conocí a este hombre, que consiguió camelarme hasta el punto de que a los tres meses ya me había ido a vivir con él". Ahí, sin saberlo aún, comenzó para Isabel un infierno diario que se extendió durante 15 años
Rafael Verdú
La Diputación de Córdoba financia una app que permitirá aportar pruebas irrefutables en casos de violencia de género
La empresa cordobesa Innovasur ha desarrollado una app para combatir la violencia de género que permitirá a las víctimas captar pruebas válidas y fehacientes en caso de ser objeto de una agresión
Rafael Verdú
Una mujer víctima de maltrato en Córdoba: "Acepté cosas que hoy sé que son violencia"
María de la Paz Tejero confesó ayer públicamente que vivió "un calvario" durante varios años, que comenzó primero con un maltrato psicológico pero después pasó a los "empujones".
Fabiola Mouzo
Representantes institucionales y de entidades abordan la situación de la violencia de género en Córdoba
Córdoba llega a este 25N con muchos retos por delante y Marian Aguilar, delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba; Auxiliadora Fernández, directora de la Fundación Emet Arco Iris; Rosario Alarcón, directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Córdoba, y Eileen Calles Álvarez, directora del área de Mujer e Igualdad de Aperfosa abordan la situación actual y medidas para erradicar la violencia de género
Fabiola Mouzo
La explotación sexual en la era digital, el ciberacoso y el porno agravan la violencia machista
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25N, llega este año con el auge de discursos negacionistas entre los más jóvenes, el consumo de pornografía desde edades muy tempranas, la «dulcificación» de la trata y la prostitución en el ámbito digital y de la convivencia entre las viejas violencias y las nuevas, porque esta lacra puede cambiar de forma, pero no de fondo: el sometimiento a la mujer. Así quedó demostrado ayer durante una mesa de redacción organizada por Diario CÓRDOBA, con Marian Aguilar, delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba; Auxiliadora Fernández, directora de la Fundación Emet Arco Iris; Rosario Alarcón, directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Córdoba, y Eileen Calles Álvarez, directora del área de Mujer e Igualdad de Aperfosa.
