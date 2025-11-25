25N en Córdoba, en directo | Últimas noticias sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

'Me está mirando', el grito contra la violencia de género de la Escuela de Arte Dramático

Córdoba vivirá este 25N una jornada de movilización que se extenderá por muchos rincones de la ciudad. Como cada año, la Escuela de Arte Dramático propone su propia acción para visibilizar la violencia que se ejerce contra las mujeres y sumarse a la denuncia ciudadana. En esta ocasión, pondrá en pie una acción teatral multidisciplinar con el título Me está mirando. Esta performance propone un diálogo con el maltrato con dramaturgia de la alumna Zeus, que da voz a poetas como Virginia Wolf, Emily Dickinson, Alejandra Pizarnik, Elvira Sastre, Elena Codes y el poeta Rafael de León, y dirección de la profesora María Hames en la que participarán el grupo de tercero A de Interpretación. Será a las 12 horas en la puerta de la ESAD. La denuncia tendrá continuidad este miércoles, cuando se representará esta acción para alumnado y profesorado de institutos en el Teatro Duque de Rivas. El jueves 27, se realizará una Perfopoesía de la poeta colombiana Jhoana Patiño a las 12 horas en el patio de la fuente de la ESAD, con una duración de diez minutos. Antes de eso, a las 10.30 horas, en los Jardines de Federica Montseny, el alumnado de Me está mirando participará en una jornada en torno al 25N enfocada al abuso emocional con el lema ¡Amiga es violencia, date cuenta!