Un bus de Aucorsa colisiona con una moto y un coche en Las Ollerías tras desfallecer el conductor

Un autobús de Aucorsa ha colisionado este lunes con una moto y con un turismo en la avenida de Las Ollerías de Córdoba, después de que, al parecer, el conductor del autobús haya desfallecido y haya perdido el control del vehículo, según informa el servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El siniestro ha ocurrido en torno a las 8.30 horas de la mañana, a la altura del número 30 de la referida avenida. El 112 apunta que, de acuerdo con las primeras informaciones recibidas, el conductor de la moto habría resultado herido en el accidente, sufriendo lesiones en una pierna.

Un autobús y un turismo, este lunes tras sufrir una colisión. / RAMÓN AZAÑÓN

Hasta el lugar se han desplazado efectivos sanitarios y de la Policía Local para atender lo ocurrido. La avenida de Las Ollerías es una de las arterias principales que conducen al centro de la ciudad y en las primeras horas de la mañana suele registrar un tráfico intenso. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el estado de salud del conductor de la empresa municipal de autobuses.