Roba un patinete a una chica en pleno centro de Córdoba, sale huyendo en él y acaba interceptado

Un joven ha sido detenido esta mañana de domingo en Córdoba capital tras robar un patinete eléctrico. Según han informado a este periódico testigos de lo ocurrido, los hechos han ocurrido sobre las 10.50 horas de este domingo, en la calle Jesús y María, justo al lado de la plaza de las Tendillas.

Más o menos a la altura de la tienda de Zara, una chica iba con un patinete eléctrico hasta que un joven se lo ha arrebatado y se ha montado en el mismo para salir huyendo. Sin embargo, no ha conseguido su cometido, pues un poco más adelante, ya casi a la altura de la plaza de las Tendillas, varios viandantes han conseguido retenerlo.

Viandantes y policía retienen al hombre que ha intentado robar el patinete. / CÓRDOBA

Entre 10 y 15 minutos después, relatan los testigos del suceso, se han personado en el lugar agentes tanto de la Policía Nacional como de la Local, lo que ha generado una destacada concentración de curiosos. Varios hosteleros de la zona, añaden quienes han visto todo lo ocurrido, comentaban que hechos de este tipo son "constantes" en la zona.