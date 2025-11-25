Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Detenido un hombre por presuntamente apuñalar a su expareja en Las Quemadas

La víctima había denunciado malos tratos un día antes y se investiga como agresión machista

Polígono de Las Quemadas, en una imagen de archivo.

Polígono de Las Quemadas, en una imagen de archivo. / A. J. González

David Jurado

La Policía Nacional investiga como un presunto caso de violencia machista el apuñalamiento de una mujer ocurrido el pasado sábado en la calle Estonia, en el Polígono de Las Quemadas de Córdoba. Según ha adelantado Radio Córdoba – Cadena SER, la víctima había presentado una denuncia por malos tratos contra su pareja el día anterior, lo que derivó en una orden de alejamiento provisional que el detenido habría incumplido.

De acuerdo con los datos difundidos, los servicios de emergencia activaron un operativo pasadas las 20:15 del 22 de noviembre tras recibir el aviso de que una mujer había sido agredida con un arma blanca en el abdomen. La víctima fue trasladada al Hospital Reina Sofía, donde tuvo que ser intervenida.

Diario CÓRDOBA ha constatado que los hechos están siendo investigados, investigación que ha llevado a la detención del presunto agresor en la provincia de Jaén, actualmente en libertad provisional.

TEMAS

