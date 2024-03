Las carreteras pendientes en Córdoba tras la reparación de la variante de Los Visos

Los conductores pueden utilizar ya sin limitaciones la variante de Los Visos de Córdoba después de la puesta en servicio este domingo de las conexiones que aún permanecían interrumpidas entre la autovía Madrid-Sevilla (A-4) y el puente de Andalucía. Con la finalización de las obras de reparación de la estructura de la variante de Los Visos en la que el Ministerio de Transportes detectó anomalías hace un año, el tránsito se ha recuperado desde el puente de Andalucía en dirección a Madrid sin necesidad de desviarse por el polígono de La Torrecilla y desde Sevilla y Málaga en dirección a la ronda Oeste (o de Poniente, la A-3050), por lo que ha vuelto la normalidad a los 4 kilómetros de vía construidos hace nueve años.

Desde el domingo pueden circular vehículos desde el puente de Andalucía en dirección a Madrid. / VÍCTOR CASTRO

Pese a que no es un proyecto nuevo y que se trata de una intervención que no estaba entre los planes del Gobierno central, que no ha tenido más remedio que ejecutarla por los fallos detectados, su finalización tras un año de obras invita a pensar en los próximos planes en la red viaria tanto del Gobierno central, que, de momento, este año no puede realizar inversiones nuevas con presupuestos prorrogados, como de la Junta de Andalucía. Por tanto, una vez acabada esta obra, ¿cuál vendrá después?

La ronda Norte, una vía que se hará en dos fases

Entre los proyectos previstos, en estos momentos el que tiene más posibilidades de salir adelante es la primera fase de la ronda Norte que ejecutará la Junta entre la glorieta del Hipercor y Fuente de la Salud, donde enlazará con el tramo terminado por el Ayuntamiento hace casi tres años y que desemboca en la N-432. Ese proyecto es el segundo que se aborda, ya que hubo otro anterior presentado en el 2010 y que fue descartado por su alto coste.

Gráfico. Las dos fases de la ronda Norte de la Junta / CÓRDOBA

Ese primer tramo de la ronda Norte pendiente, que tiene 600 metros y unirá las glorietas María de Maeztu y Santa Beatriz, se encuentra en la fase de revisión del proyecto recién redactado. Junta, Ayuntamiento y vecinos ya se han reunido varias veces para abordar algunos aspectos que no terminan de convencer a estos últimos, que desean un mayor soterramiento de esta vía entre los centros comerciales del Hipercor y la Sierra. El siguiente paso será la licitación del proyecto, prevista para este año, por más de 33 millones de euros.

La segunda fase de la ronda Norte tardará más tiempo, ya que ni siquiera se ha iniciado la redacción del proyecto. Esa fase afecta a los 1,6 kilómetros que unirán la glorieta de Santa Beatriz con Fuente de la Salud y será bastante más compleja y costosa (97 millones, según las estimaciones en 2020) que la primera al ir en su mayor parte soterrada, por lo que es más difícil vaticinar su futuro.

Cuando la Junta ejecute las dos fases, se cerrará el anillo de 20 kilómetros de rondas de la capital, ese sistema viario que facilita los recorridos dentro de la ciudad y del que apenas resta el 25%, y quedará completar la red de variantes, que permiten entrar y salir de la misma sin necesidad de adentrarse en ella.

El anillo viario rondas y circunvalaciones. / R. AZAÑÓN

La variante Oeste, tira y afloja entre dos administraciones

La variante Oeste es la principal demanda de la ciudad una vez ejecutada la variante de Los Visos, en servicio desde 2015, y el primer tramo de la misma, el que une las autovías de Málaga (A-45) y Madrid-Sevilla (A-4) con la carretera del Aeropuerto (N-437), que está abierto a la circulación desde 2011. La variante Oeste está incompleta y necesita tener continuidad hasta la carretera de Palma (A-431). Para ello hacen falta 2,3 kilómetros, que son fundamentales para el parque logístico y el centro de convenciones. El trazado de esta variante, que tiene su origen en los años 90, irá paralelo al Parque Joyero y discurrirá entre la glorieta de la N-437 y la que hay en la carretera de Palma a la altura de las Palmeras.

El problema es que su futuro está en el aire y que lo primero que necesita es que Gobierno y Junta se reúnan para decidir cómo llevarán a cabo el proyecto. Estos 2,3 kilómetros dependen del Gobierno central pero la Junta también debe colaborar al conectar con una carretera autonómica, la A-431. Hay un convenio firmado en 2006 por ambas administraciones que recoge el segundo tramo de variante Oeste, pero deben rubricar uno nuevo que concrete la actuación, que, además, necesita una actualización. Atendiendo a aquel convenio, la Junta ponía 4 millones y el Gobierno, 20, pero el coste se ha incrementado y hay que adaptarlo a los nuevos tiempos -el último dato disponible es de 2018 y el presupuesto ascendía ya a 44 millones-.

Junta y Gobierno llevan varios años con este proyecto atascado. La Junta está a la espera de que el Gobierno central dé el paso para tener una reunión y el Gobierno piensa que es la Junta quien debe darlo. Mientras tanto, los trámites para tener esta carretera están paralizados desde el 2008 pese a que es un proyecto que lleva tiempo apareciendo en los Presupuestos Generales del Estado con partidas concretas y de diversa cuantía.

Variante Oeste 18.03.2024 01 / R. AZAÑÓN

Hay que tener en cuenta que el 70% de las vías que iban a cerrar el cinturón exterior de la ciudad siguen sin ejecutar. Además de los 2,3 kilómetros de la segunda fase de la variante Oeste, falta la Sur, ligada a la autovía A-81 (Badajoz-Granada), que suma cerca de 20 kilómetros pendientes más.

Variante Sur, la vía ligada a la A-81

La variante Oeste no es la única prevista en la ciudad. Hay otra más, la Sur, ligada a la futura autovía A-81. La variante Sur es otra propuesta de la década de los 90 que en su origen fue bautizada como alternativa quinta y su misión era conformar un nuevo trazado entre la cárcel y la Cuesta de Los Visos. Con un presupuesto de 151 millones, esta variante se sumaba a la Este, que nacerá también con la A-81. En total, y según la información que se barajaba en 2007, son 20 kilómetros que partirán de la N-432 en dirección al santuario de Linares, llegarán hasta la prisión y enlazarán con la A-4 en el kilómetro 390, para seguir después hasta confluir con el actual trazado de la N-432, enlazar con la A-45 y terminar en la Cuesta del Espino.

La A-81, la autovía que se resiste

Fuera de la red de rondas y variantes de la ciudad hay varios proyectos viarios pendientes que afectan a la provincia. El más demando es la autovía Badajoz-Granada, la A-81, casi 400 kilómetros divididos en varios tramos, de los que el más avanzado es el que discurrirá entre Badajoz y Espiel, que se encuentra en la fase del estudio informativo desde hace más de un año. Hace unos días el PP denunciaba su paralización al encontrarse, según la respuesta parlamentaria recibida del Gobierno, "suspendido" hasta contar con la "información adicional del órgano ambiental".

Desde los años 90 se piensa en unir por autovía Badajoz y Granada pero la idea fue descartada en 2002. No fue hasta 2004, hace 20 años, cuando se retomó y se plasmó una dotación de 67 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado, que suscitó esperanza en la ejecución de esta vía. Pese a que en 2007 el tramo Espiel-Granada empezó la fase de información pública y declaración de impacto ambiental y que un año después, en 2008, también lo hizo el tramo de Badajoz a Espiel, el Gobierno tuvo que reiniciarlo todo al haber trámites que habían caducado.

Tras ello, en enero de 2022 salió a información pública el estudio informativo del trazado de la N-432 entre Badajoz y Espiel, que recoge que en una primera fase, presupuestada en 1.150 millones, se contempla una carretera convencional de dos calzadas y se deja para más adelante la conversión en autovía de esa parte del trazado.

Autovía del Olivar, 70 kilómetros por ejecutar

De otra carretera, la Autovía del Olivar, quedan 70 kilómetros por ejecutar, ya que solo hay en servicio los 10 que se estrenaron en 2009, los que unen Lucena y Cabra. El resto están a la espera de que la Junta vaya avanzando en cada tramo. La semana pasada los ayuntamientos de Lucena, Cabra y Puente Genil iban a mantener una reunión con la Delegación de Fomento para conocer el estado de cada proyecto pero ese encuentro fue aplazado. Los siguientes tramos son el de de Las Navas de Selpillar a Lucena y la variante de Cabra.

La Autovía del Olivar ya aparecía en el plan de infraestructuras de la Junta de 1997 y desde entonces ha estado dando pasos, aunque fue otro de los proyectos que quedaron aparcados con la crisis de 2008. Llegó incluso a licitarse el tramo de 40 kilómetros entre Lucena y Estepa, presupuestado en 307 millones mediante colaboración público-privada, pero nunca se adjudicó, y el de 30 kilómetros de Cabra a Luque. Con la llegada del Gobierno del PP a la Junta, este fue uno de los proyectos que entraron en fase de revisión para su actualización.

Imagen de archivo de la Cuesta del Espino. / A.J. GONZÁLEZ

Adiós a las curvas de la Cuesta del Espino

Hay otra iniciativa más pendiente, el acondicionamiento de la A-4 a su paso por Córdoba, proyecto que prevé, entre otras actuaciones, la eliminación de las curvas de la Cuesta del Espino con la construcción de una nueva variante al oeste del trazado existente y dotar de más carriles la ronda Sur. El anteproyecto, que afecta a 88 kilómetros de autovía entre Jaén y Sevilla, entró en información pública hace un par de años después de su actualización.

Además de a Córdoba capital, esta intervención, planificada hace más de 20 años y que ya había estado en información pública anteriormente, afecta a los términos municipales de Villa del Río, Montoro, Pedro Abad, El Carpio, Villafranca de Córdoba, La Victoria y La Carlota y está presupuestada en más de 473 millones de euros.

Más autovías y variantes

Por último, siguen pendientes los 6 kilómetros de la variante de Villarrubia y los 6 de la autovía a Almodóvar, proyectos contemplados en los planes de la Junta hace años, al igual que la autovía de El Carpio a Torredonjimeno. La duplicación de la A-431 entre Villarrubia y Almodóvar es un proyecto aprobado en 2011, al igual que la variante de Villarrubia. Ambas iniciativas, presupuestadas en 26 millones y 34, respectivamente, quedaron a un paso de la licitación pero los peores años de la crisis las dejaron aparcadas.

En cuanto a la autovía de la A-306 entre El Carpio y Torredonjimeno, que tendría un trazado de 52 kilómetros y que estaba presupuestada en 125 millones, estuvo en exposición pública en 2010 y ahí se quedó. Después, con el PP en la Junta tomó un nuevo rumbo, ya que el nuevo Gobierno andaluz decidió no ejecutar una autovía y mejorar la capacidad de la A-306 y en ello trabaja.

En total, y sin contar con un proyecto del que ya nadie habla, la autopista de Toledo, son más de 500 los kilómetros de carretera pendientes, gran parte de ellos, compartidos con otras provincias.