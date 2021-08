La Junta de Andalucía se marca como objetivo reactivar más de 50 proyectos de aquí al 2030. El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos llevan toda la legislatura trabajando en el Plan de Infraestructuras, Transportes y Movilidad (Pitma) 2021-2030, que marcará la agenda de la próxima década. Ese plan, que se encuentra en exposición pública durante 45 días, por lo que puede variar tras las alegaciones, incluye proyectos largamente anunciados y demandados que vienen arrastrándose de otros anteriores como el vigente, el Pista 2016-2020, o que aparecen con otra filosofía.

En la larga lista de retos plasmados en el documento aparecen la autovía de la carretera de Palma; las variantes Oeste y de Villarrubia; la mejora de los accesos a Medina Azahara; la ampliación del cercanías hasta Palma del Río y Villa del Río, incluyendo también su extensión hacia Puente Genil; la culminación del parque logístico; y el que, sin duda, será su proyecto estrella en Córdoba, la ronda Norte, que se ejecutará en dos fases. Para impulsarlos, la Junta contará principalmente con los fondos Feder 2021-2027 y los Next Generation, aunque no descarta otras vías de financiación como otro tipo de ayudas y la colaboración público-privada.

La dotación económica no está cerrada, aunque aparece una cifra global de casi 5.500 millones para toda Andalucía, 2.666 millones hasta el 2025 y 2.807 hasta el 2030. La Junta se marca como objetivo cerrar un presupuesto hasta el 2025 y reprogramar actuaciones en ese momento para el siguiente lustro. Todo dependerá de lo que corresponda a Córdoba en el reparto de fondos europeos. Además, tiene claro, y así lo recoge el documento, que será necesaria la coordinación con otras administraciones, como ocurrirá para ampliar la red de cercanías, para lo que harán falta estudios de demanda previos; para ejecutar el segundo tramo de variante Oeste; para culminar los corredores ferroviarios Atlántico y Mediterráneo de mercancías, que, según indica la Junta, deben estar para el 2025, y, en cualquier caso, antes del 2030; o para dar más vida al aeropuerto, actuaciones que dependen del Gobierno central.

Reactivar no es ejecutar

Reactivar en diez años no significa ejecutar en ese tiempo. El plan Pista vigente marca actuaciones prioritarias y otras sin horizonte de ejecución, mientras que el Pitma indica que las acciones se fijarán según el «beneficio socioeconómico» y las que no cumplan ese requisito quedarán excluidas y se reprogramarán. Ahora, por lo tanto, el plan es un mero listado que puede sufrir modificaciones. A pesar de ello, recoge como «actuaciones prioritarias» algunas que ya han dado pasos, como la Autovía del Olivar, o la mejora de las conexiones entre Córdoba y Jaén. Además, hay otras que la Junta quiere ejecutar durante la primera fase del plan y que cuentan ya con financiación europea como la variante de las Angosturas de Priego, recién licitada, o el puente de Villa del Río, ya en obras. El plan recoge la segunda y tercera fase del parque logístico y su conexión con la terminal ferroviaria del El Higuerón dentro de las tareas que la Junta quiere «impulsar de forma prioritaria en los primeros años» del mismo, así como el desarrollo de La Rinconada, donde el Ministerio de Defensa levantará la base logística del Ejército.

El plan incluye los estudios de impacto ambiental y de salud, en los que destaca su intención de completar autovías y vías ciclistas de carácter metropolitano. En el anexo a estos dos estudios, la Junta muestra una larga lista de proyectos, pero avisa de que el hecho de que estén no significa que se vayan a ejecutar todos a la vez, sino que su materialización «dependerá de distintas variables», entre ellas la presupuestaria.

Entre las tareas que se marca el plan se encuentran los dos tramos de Autovía del Olivar en marcha, el de la variante de Cabra, cuya redacción está en proceso de adjudicación, y el de las Navas de Selpillar-Lucena, que se está actualizando. La mejora de la A-306 entre El Carpio y Torredonjimeno, que no será autovía, es otro de los proyectos que aparecen en el plan y que tendrá posibilidad de salir adelante antes, ya que está en la fase de redacción del proyecto. El Pitma especifica que la segunda fase de la variante Oeste, la que unirá la carretera de Palma con la del Aeropuerto, requerirá un convenio con el Gobierno central. La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ya avanzó en una entrevista concedida a CÓRDOBA que los presupuestos de la Junta para el 2022 incluirán una partida.

El plan da relevancia a la transformación digital y sostenibilidad y menciona la idea de crear un clúster de la logística. El Pitma muestra nueve líneas estratégicas, entre ellas, la de ampliar la red logística, que se subdividen en una larga lista de objetivos a impulsar en una década.