El Partido Popular ha retirado una de las cuatro mociones que llevaba al pleno de octubre, que se celebra hoy jueves en Córdoba. En concreto, los populares han decidido retirar del orden del día una moción con la que pretendían exigir al Gobierno central una compensación para el Ayuntamiento de Córdoba por el cobro del impuesto sobre depósitos de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos (impuesto de vertederos). La explicación oficial es que se retira pero que se llevará este asunto a la junta de gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para que sea en el seno de este organismo donde se consensúe una solución para todos los municipios.

La moción daba continuidad al argumentario que ha defendido el equipo de gobierno estas últimas semanas para justificar la subida de la tasa de basura que, como saben, se incrementará un 35% de media en 2024. "La subida de la tasa de basura se debe única y exclusivamente al pago de ese impuesto; no está en nuestra política subir impuestos", volvió a defender el lunes el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico al presentar las mociones que el PP llevaria a la sesión plenaria.

El gobierno local ha cifrado en 3 millones lo que Córdoba debe abonar anualmente por este concepto y ha lamentado que, pese a que lo pidió en su momento incluso la FEMP (el Pleno de Córdoba aprobó de hecho una moción similar en 2022), el Gobierno central no ha bonficado a los ayuntamientos aún por el sobrecoste de este impuesto.

Un impuesto cedido a las comunidades

Desde que el alcalde, José María Bellido, defendió hace un para de semana esta tesis y responsabilizó directamente a Pedro Sánchez del incremento de la tasa de basura en Córdoba, los socialistas han insistido en recordar que son las comunidades autónomas las que cobran este impuesto que tienen cedido y no el Gobierno central. El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, recomendó entonces al regidor que reclamase la compensación no al presidente del Ejecutivo central, si no a Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. Hoy Hurtado ha asegurado que el PP retira su moción "porque ha metido la pata"; ha reiterado sus exigencias de que se pida la ccompensación a la Junta y, ha dicho, que si se produjese esa compensacion "el alcalde debería bajar la tasa de basura porque ya no tendría coartada para subirlo".

Tras la retirada de la moción por parte del PP, Hurtado no ha tardado en hablar del "efecto boomerang de una iniciativa política mal planteada y peor intencionada". Además el portavoz socialista ha insistido en presentar una enmienda a la moción del PP sustituyendo "Gobierno central" por "Junta de Andalucía", para reclamar a esta administración la compensación por el cobro cedido del impuesto de vertederos. En concreto ha pedido que el retorno de lo recaudado se realice a través de dos vías: la cobertura de los costes de gestión de los puntos limpios --que actualmente abonan las arcas municipales--, y ayudas directas.