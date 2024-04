Margarita Robles, desde Córdoba sobre la decisión de Pedro Sánchez: "Es una gran noticia para mí y millones de personas"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reaccionado este lunes en Córdoba a la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de mantenerse en el cargo. Robles ha dicho que la permanencia de Sánchez como presidente del Ejecutivo "es una gran noticia para mí y para millones de personas".

La titular de Defensa ha hecho estas declaraciones en La Rinconada, donde en estos momentos se llevan a cabo las obras de urbanización y vallado de la futura Base Logística del Ejército de Tierra. En dichas declaraciones, Robles ha valorado la política que se hace "con principios y honestidad", apostillando que, en ese mismo campo, "no todo vale".

Según Robles, Sánchez "ha demostrado una vez más su compromiso con España y con los españoles", así como una forma de hacer política "desde la decencia", que "hace mucha falta".

Entiende la ministra que con el presidente y su mujer "se han sobrepasado unos límites que no son aceptables".

Sobre cómo funcionará el Gobierno a partir de ahora, ha indicado que "no hemos parado de trabajar" y ha puesto como ejemplo, precisamente, el proyecto de la Base Logística que se está desarrollando en la ciudad.

Para finalizar, ha considerado que la dimisión de Sánchez no era posible, pues "no se podía ir porque suponía el triunfo" de quienes, a su juicio, "no han respetado esa honestidad que se presupone en política".