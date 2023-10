El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, cree que la subida de la tasa de basura aprobada ayer en el consejo de administración de Sadeco, --"el basurazo de Bellido", como prefiere llamarlo el socialista--, desenmascara la rebaja fiscal de la que hace bandera el alcalde de Córdoba y "sacará del bolsillo" de los cordobeses 7 millones (5,1 millón correspondientes a la tasa de basura en viviendas, y 1,7 millones, de locales y comercios). "Se consumó el basurazo; jamás en toda la historia democrática del Ayuntamiento se ha dado una subida tan desde mesurada como la aprobada ayer", ha enfatizado el edil para quien el alcalde actuó con premeditación y alevosía "mintiendo y rompiendo el mantra de que baja los impuestos". De hecho, para Hurtado la rebaja fiscal del alcalde es una pura entelequia porque "solo ha beneficiado" a los ricos y propietarios de fincas rústicas.

Hurtado ha comparecido un día después del "duro" debate que mantuvieron los consejeros de la empresa municipal de limpieza, que terminaron dando luz verde con los votos a favor de PP y Hacemos a una subida de la ordenanza de recogida de residuos urbanos de un 35% para 2024.

El PSOE había solicitado la retirada del orden del día los puntos relativos a la actualización de la tasa y los preciospúblicoss, en primer lugar, por considerar que el procedimiento se hacía de manera "ilegal": sin pasar por la junta de gobierno local, sin informe de la asesoría jurídica municipal, sin intervención del órgano de participación ciudadana e incluyendo una cláusula que indexaba la tasa para los años venideros por el 75% del IPC. Esto último sí se terminó retirando, de modo que la subida solo afectará por ahora al año 2024.

"Las tres mentiras" de Bellido

El portavoz del PSOE se ha afanado en tratar de explicar "las tres mentiras" que a su juicio ha dado Bellido para justificar la subida de la tasa de Sadeco. En primer lugar, diciendo que no la sube desde el año 2017, algo que no ha sucedido --apostilla Hurtado-- "sencillamente porque no ha querido y no le interesaba hacerlo por las elecciones, y ahora quiere cargar en un año con la irresponsabilidad de cuatro años atrás".

La segunda mentira, según Hurtado, es que de no aprobarse las cuentas de Sadeco la empresa entraría en quiebra. El portavoz del PSOE ha recordado que la empresa concluirá 2023 con un superávit de 54.020 euros y, si fuese verdad que estuviera en riesgo financiero, el alcalde debería cumplir con la ley y hacer un plan de viabilidad para sacarla adelante. "Sadeco no está en quiebra ni se le espera porque presta un servicio básico, que es competencia del Ayuntamiento", ha recordado.

Impuesto de vertederos

Por último, la tercera que Hurtado afea a Bellido es haber dicho ayer que la subida responde a la necesidad de afrontar un impuesto de vertederos creado por Pedro Sánchez.El exdiputado del PSOE ha recordado que ese impuesto responde a un marco normativo europeo y que está cedido a las comunidades autónomas, por lo que si el alcalde se tiene que quejar deberá hacerlo a la puerta de Juanma Moreno.

Ciertamente, la gestión de este impuesto corresponde a la Agencia Tributaria, excepto en las comunidades autónomas que lo han asumido ya (Canarias, Cataluña, Galicia, Islas Baleares, Valencia) y, en el caso de Andalucía, las funciones de su aplicación las continuará realizando la Agencia Tributaria de forma provisional hasta que sean asumidas por la Junta. De la recaudación, no obstante, se beneficia Andalucía.

Por todo, Hurtado concluye que "la subida es una justificación para atentar contra el bolsillo de los ciudadanos" y que el alcalde "no ha tenido la valentía de decir la verdad y su única respuesta ha sido crear miedo y echarle la culpa a Pedro Sánchez", ha resumido el portavoz.

Qué dejará de prestarse

Para el portavoz socialista la única verdad de la subida es que el Ayuntamiento con esta operación se ahorrará en 2024 un 11% de lo que transfería a Sadeco (3,3 millones de euros menos). "Lo que ahorra el Ayuntamiento ahora lo pagarán los ciudadanos", explica el edil que, finalmente, lamenta que ese descenso en las transferencias municipales vaya a traducirse el año que viene en la eliminación del Plan Integra, que emplea durante 6 meses a 250 personas en riesgo de exclusión (1,3 millones que transfería del Ayuntamiento) y los 3,6 millones del plan de choque de limpieza para 2024.