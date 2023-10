El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha justificado hoy la subida prevista de la tasa de basura de Sadeco y ha insistido en que el incremento responde al nuevo impuesto de vertederos impuesto por el Gobierno de España. La empresa municipal de limpieza, Sadeco, que reúne hoy a su consejo de administración tiene prevista la actualización de la ordenanza de recogida de residuos. Los precios de la tasa de basura subirán una media de 34 euros en las viviendas y de 60 euros en los locales comerciales.

El alcalde, que no ha dudado en responsabilizar a Pedro Sánchez por el incremento, ha pedido, sin embargo, disculpas porque la información se haya filtrado a los medios sin que antes se hubiese explicado a la ciudadanía. Asimismo, ha rechazado las críticas del portavoz socialista, Antonio Hurtado, que ayer mantuvo que la subida era a todas luces ilegal por lo que había solicitado la retirada del punto en el orden del día del consejo de Sadeco.

3 millones al año

“Estamos pagando un impuesto que ha puesto Pedro Sánchez”, ha sostenido el alcalde del Partido Popular para recordar que la nueva ley de vertederos, cuyo pago deben afrontar los ayuntamientos, entró en vigor el 1 de enero del 2023. “Esa factura fiscal que ha puesto el Gobierno supone 3 millones de un impuesto que al final pagamos todos los cordobeses”, ha subrayado.

En esta línea, el alcalde ha explicado que en 2023 el Ayuntamiento de Córdoba este coste “a pulmón” porque había remanentes de libre disposición, pero que este año tendrá que abonarse vía impuestos porque ya no está esa posibilidad abierta ya que afectaría, igualmente, al ahorro de los cordobeses. “A partir de ahora ese coste se debe repercutí vía tarifas o si no Sadeco entraría en quiebra”, ha sostenido para recordar que tanto la FEMP como la FAMP ya advirtieron de esta situación y pidieron una compensación para los ayuntamientos que no se ha concedido.

Quinto contenedor

Respecto a la obligación de instaurar un quinto contenedor a los que ya hay en Córdoba (de materia orgánica, inorgánica, cartón y papel y vidrio), Bellido ha informado de que siguen a la espera de que el Gobierno responda a la alegación presentada por Sadeco. Además, ha avanzado que de ser rechazada el Ayuntamiento de córdoba acudiría a la vía judicial por el elevado coste que supondría para la ciudad la implantación de ese quinto contenedor que no redundaría en la mejora de la sostenibilidad ambiental.