El consejo de administración de la empresa municipal de saneamientos de Córdoba, Sadeco, ha dado luz verde esta tarde a la subida de la tasa de basura para 2024, tal y como estaba previsto. El Partido Popular ha hecho valer su mayoría en el consejo para aprobar un incremento del 35% de la tasa a pesar de las peticiones realizadas por la oposición y por el Consejo del Movimiento Ciudadano de que se retirase el punto del orden del día del consejo y se debatiese la propuesta más adelante. Estos colectivos habían tildado la subida de excesiva y habían denunciado, además, que quisiese acometerse sin explicaciones previas. Todos excepto Hacemos Córdoba que solo había pedido retirar el punto y que finalmente ha dado su voto a favor de la subida de la tasa de basura (no así a los precios públicos donde se ha abstenido). La empresa, por contra, ha defendido la necesidad de subir sus tarifas --algo que no hace desde 2017-- por la necesidad de afrontar un pago anual de 3 millones derivado del nuevo impuesto de vertederos.

En concreto, se aprueba una subida media de 34 euros más al año de la tasa de basuras para las viviendas y 60 euros más para los locales comerciales. Está previsto que los nuevos precios entren en vigor en 2024, pero el expediente aún debe transitar un largo proceso administrativo (plazo para alegaciones, aprobación en pleno y publicación en el BOP).

Un debate intenso pero sereno

El consejo de administración ha debatido durante casi dos horas --la reunión comenzó a las 17.30 horas-- sobre la actualización de la tasa de basura y de los precios de la empresa de limpieza. Pese a la materia y la postura enfrentada de la oposición, el debate y las intervenciones de los consejeros han sido intensos pero sosegados, según informan algunos de los asistentes.

En el consejo, PSOE y Vox han votado en contra de los tres puntos conflictivos del orden del día: los presupuestos de Sadeco para 2024, la actualización de la ordenanza (subida de la tasa) y el incremento de los precios de los servicios de la empresa. Hacemos solo ha apoyado la subida de la tasa y se ha abstenido en los precios, mientras que han votado en contra de los presupuestos.

El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha informado de que sí se ha retirado tanto en lo concerniente al precio privado como a la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial no tributaria de recogida de basura su vinculación con la indexación de las tarifas todos los años a fecha 1 de enero al IPC. El edil socialista ya advirtió ayer que vincular las tasas al índice de precios de consumo es "ilegal" y que solo se pueden revisar cuando varíen los costes específicos de la prestación.

Explicación del alcalde

Esta mañana, el alcalde, José María Bellido, justificó la subida, aunque reconoció que las cosas no se habían hecho bien de cara a la ciudadanía por no haber explicado los cambios de manera previa al consejo. No obstante, argumentó que su aprobación era precisa porque si no se subían las tasas se pondría en peligro la empresa --habló abiertamente de quiebra--, que tiene que afrontar el pago de un nuevo tributo de vertederos impuesto por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a los ayuntamientos españoles. El alcalde recordó esta mañana que el nuevo tributo que deben abonar los ayuntamientos se ha pagado este año con los remanentes del presupuesto municipal del 2022, pero que a partir del 2024 para hacer frente a los 3 millones de euros anuales tendría que repercutirse en las tarifas que paga el ciudadano por los servicios de recogida de basura. En este sentido, el dirigente popular atribuía a Pedro Sánchez el encarecimiento del servicio, lo responsabilizaba de no haber dado ayudas a los ayuntamientos para afrontar el pago (pese a haberse sido solicitadas por la FEMP), y en último lugar advertía que o se suben las tarifas o Sadeco entraría en quiebra.

Cuál es la propuesta

La propuesta de la empresa presidida por Isabel Albás pasa por aprobar una subida de la tasa de basura de un 35%, mientras que el resto de tarifas de Sadeco se incrementará un 20%. Estos incrementos porcentuales supondrían en términos monetarios subidas que oscilan entre los 62,98 euros anuales (tasa cobrada en calles de categoría 1) y los 17,48 euros al año (calle 7). Para los locales y negocios la media de incremento al año y mes es de 60,95 anuales y 5, 08 al mes.

En contrapartida, frente a los 19,75 millones recaudados en 2023, la empresa esperaba recaudar en este concepto 26.565.000 euros.En el informe que Sadeco hizo llegar a sus consejeros, se justifica el alza en base a la subida de la inflación y los efectos macroeconómicos derivados de la guerra de Ucrania, y por el aumento de los gastos relativos al pago del nuevo impuesto de vertederos. También recordaba la empresa que esta tasa no se tocaba desde el año 2017.

Críticas del CMC y los partidos

El Consejo del Movimiento Ciudadano había sido especialmente crítico por la mañana con la medida al entender que es un coste que no pueden asumir las familias, que no ha contado con ningún proceso de participación ni de consenso y que vendría a sumarse a otras muchas que ya están sufriendo los cordobeses. Además, aún cuando el CMC conoce el incremento de costes que supone para la empresa las nuevas normativas medioambientales y el proceso de mejora de la limpieza urbana, considera que no puede repercutirse directamente sobre las tasas y precios públicos de forma generalizada y desmesurada.

Por otro lado, el presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia, opina que la situación de la empresa debería ser sometida a un plan de viabilidad que justificara subidas que "siempre debieran estar, como máximo, en el entorno de la inflación media del año, y ser graduales y de carácter progresivo".

Críticas de PSOE y Vox

Por su parte, el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, pidió la retirada del orden del día del consejo de administración por considerar que la subida propuesta es una «ilegalidad» y porque incumple la ley de desindexación de la economía española (la que impide vincular la subida de tasas públicas al IPC y solo se revisarán cuando varíen sus costes específicos) y con la ley reguladora de las haciendas locales. Hoy, su compañero José Antonio Romero hablaba directamente de "aberración".

El concejal de Vox, Rafael Saco, acudía al trazo coloquial para decir que la de Sadeco sería "la mayor subida de un impuesto en los últimos 30 años, el mayor sablazo a los bolsillos de las familias y de las empresas cordobesas, así podemos calificar este atraco fiscal que va a cometer el gobierno del Partido Popular con Sadeco”.