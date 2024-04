¿Qué supermercados y centros comerciales abren el Córdoba el festivo del 1 de mayo?

El miércoles 1 de mayo, festivo por el Día del Trabajo, es uno de los días marcado en rojo en el calendario y que afecta a la apertura de supermercados, comercios y centros comerciales en Córdoba, ya que no figura entre los festivos de apertura autorizados por la Junta de Andalucía. No obstante, la capital cordobesa está considerada por la Administración autonómica como Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), lo que permite a los comercios abrir en todos los festivos si así lo desean. Sin embargo, no todos optan por esta opción. Este es el horario comercial previsto en la capital para esa jornada.

Centros comerciales en Córdoba

El Corte Inglés. Pemanece cerrado el miércoles 1 de mayo.

Centro Comercial El Arcángel. No abre sus puertas el festivo del Día del Trabajo. Sí abren la zona de restauración y los cines.

Centro Comercial La Sierra. Cierra el 1 de mayo.

Patios de Azahara. Pemanece cerrado el miércoles 1 de mayo.

Centro Comercial Zoco. No abre sus comercios el 1 de mayo, pero sí la zona de restauración en su horario habitual.

Interior del Centro comercial La Sierra. / NATALIA ROMÁN

Horario de los supermercados en Córdoba

Mercadona. Como suele ser habitual los supermercados de Mercadona permanecen cerrados los días festivos.

Supermercados Deza. La cadena de supermercados cierra sus tiendas el 1 de mayo.

Supermercados Piedra. La cadena abre algunos de sus supermercados cierra sus puertas el 1 mayo, aunque sí abriran algunos establecimientos de Más Ahorro.

Lidl. Sus establecimientos cierran el 1 de mayo.

Imagen de un hipermercado Carrefour. / CÓRDOBA

Aldi. Cierra sus establecimientos el festivo del 1 de mayo.

Carrefour. Sus hipermercados cierran el festivo, pero abren los Carrefour Express.

Supermercados Día. Cierrran este festivo.

Alcoop. Cierran sus establecimientos el 1 de mayo.