El Córdoba CF no hizo un buen partido en Montijo, pero el error clave estuvo en la señalización de un penalti para los locales por un balonazo en la cara a Javi Flores. Ahí llegó la igualada y el marcador (1-1) no se movió más. El empate parecía más goloso para los pacenses, por lo inesperado, y en el tramo final se dejaron el pellejo para defenderlo ante un Córdoba CF que no encontró el modo de romper la trampa urdida por Juan Marrero.