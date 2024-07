Las imágenes de la Semana Santa de Córdoba más humanas: así aparecen tras pasar por la inteligencia artificial

La mirada llena de dolor de la Virgen de los Dolores, el gesto sincero de Jesús de la Humildad... Las tallas de la Semana Santa de Córdoba, además de tener un gran significado para fieles y devotos, también evocan a un rostro humano. Sin embargo, el expresidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba Francisco Gómez Sanmiguel ha dado un paso más y optado por humanizar algunos de los titulares de la ciudad mediante inteligencia artificial, logrando sorprendentes resultados

Su afición por la fotografía le llevaron a pasar por la IA la imagen de Jesús de la Humildad y Paciencia, la de Las Angustias y la Virgen de los Dolores. «Vi trabajos similares en otras capitales e intenté trasladarlo», señala. Para ello, utiliza su banco de imágenes, «desde donde escojo la que creo que puede dar mejor resultado y después de que la inteligencia artificial las procese ajusto los parámetros para lograr el mejor resultado», cuenta. Y es que, esta manera de «dar vida» a las representaciones tiene un trabajo detrás al que «hay que dedicarle entre dos y tres horas a cada una», señala Gómez Sanmiguel. Después de que la IA muestre un primer resultado, «varío diferentes ajustes para darle el aspecto más humano posible», puntualiza.

Nuestro Padre Jesús de la Humildad después de ser modificada por IA. / CÓRDOBA

Analizando el resultado, sorprenden las facciones del rostro, la fuerza de la mirada e incluso, en el caso de Jesús de la Humildad, se observan pelos canosos en la barba que se entrelazan. «Precisamente a los labios, el vello y los ojos es a lo que más tiempo dedico; por ejemplo el iris la IA lo tiene a idealizar», relata. «No hay ningún objetivo detrás, simplemente satisfacer la curiosidad que todos hemos tenido al preguntarnos cómo sería nuestro titular si fuera una persona real», cuenta el autor.

La publicación ha levantado cierto revuelo en redes, tachando algunos usuarios de «irrespetuosas» las imágenes. Por su parte, el expresidente de la Agrupación de Cofradías entiende que «es un tema delicado y que afecta a muchas sensibilidades». Se defiende señalando que «las imágenes las trato desde el mayor respeto». Recuerda que «la imagen de Los Dolores era la devoción de mi padre y la de Las Angustias me ha acompañado siempre, por lo que todo se ha hecho desde el máximo cariño», concreta. No obstante, la acogida del mundo cofrade ha sido «muy positiva» y asegura que «muchos me han pedido que haga lo mismo con sus titulares», aunque avisa que, por el momento no tiene pensado realizar ninguna más.

