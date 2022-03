Transporte: un 4% de empresas con capacidad para frenar la economía cordobesa

En los últimos días, el transporte de mercancías ha vuelto a demostrar su capacidad para detener buena parte de la economía del país mediante la convocatoria de un paro indefinido. De este modo, los profesionales han recordado la importancia del sector para el desarrollo de otras actividades y es que, a pesar de que la cifra de empresas no es demasiado elevada respecto al total del tejido productivo, su labor es clave para el abastecimiento de materias primas y la distribución de los productos. El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios del Transporte de Mercancías por Carretera de Córdoba (Atransmerco), Tomás Aranda, así lo confirma y subraya que «es fundamental y más, en la provincia de Córdoba, donde se mueve toda la mercancía por carretera. Es clave para que otras actividades continúen y para los alimentos, medicinas, materias primas... Para todo».

El Directorio de Establecimientos y Empresas con actividad económica en Andalucía publicado por el Instituto de Estadística de Andalucía (los últimos datos son relativos al año 2020) indica que Córdoba tiene 2.459 sociedades dedicadas al transporte y el almacenamiento, al tiempo que en la comunidad autónoma operan 27.372. Estos negocios generan 6.824 empleos en la provincia (el 5% del total) y 117.565 puestos de trabajo en Andalucía.

De otro lado, el estudio de Actividades Económicas publicado por la Cámara de Comercio de Córdoba (que tiene cifras actualizadas al mes de enero del 2021) indica que la provincia cuenta con 1.974 empresas dedicadas al transporte de mercancías por carretera después de perder 46 en el ejercicio 2020, el año que se declaró la pandemia de coronavirus, con un fuerte impacto en la economía. Estas sociedades representan un 4% del total provincial, ya que Córdoba tiene 52.137 empresas. Además, desarrollan 2.490 actividades económicas, el 3% de las 86.560 que se realizan en la provincia.

El parque de vehículos de Córdoba cuenta con 40.986 camiones y 51.281 furgonetas

Un 74%, personas físicas

De su parte, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Andalucía, Rafael Amor, precisa que al cierre del año pasado Córdoba tenía 2.937 profesionales por cuenta propia dedicados al transporte de mercancías y de viajeros, que se enmarcan en un colectivo de alrededor de 54.000 autónomos. En torno a un 80% desarrolla su actividad como persona física y el resto son sociedades. La mayor parte del sector está conformada por hombres, «aunque, afortunadamente, las mujeres autónomas cada vez están más metidas en el sector del transporte», afirma.

Acerca de la forma jurídica de las empresas dedicadas al transporte y el almacenamiento en Córdoba, la información del IECA señala que las personas físicas son el grupo más numeroso, con 1.813 empresas (el 74% del total); también hay 591 sociedades de responsabilidad limitada; 20 empresas realizan sus servicios bajo otras formas jurídicas; 18 operan como sociedades anónimas y 17 funcionan como cooperativa.

En cuanto al reflejo del sector en el parque de vehículos, el Anuario Estadístico 2020 de la Dirección General de Tráfico (actualizado en julio pasado) apunta que los 40.986 camiones que hay en Córdoba representan el 7% del total del parque y las 51.281 furgonetas, un 9%. Los más numerosos son los 389.884 turismos, que son un 70% de los vehículos de la provincia.

Tres asociaciones

Los profesionales del sector son representados por tres asociaciones en la provincia. Atransmerco (integrada en la Confederación Española de Transporte de Mercancías) es la más numerosa, con alrededor de 600 socios y una flota de un millar de camiones. La segunda asociación por tamaño es Usintra, que tiene también sede en la capital. Esta forma parte de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), agrupa a alrededor de 500 socios y cuenta con unos 800 camiones. Por último, la Asociación de Transportistas del Sur (Atransur), que se integra en la Federación Nacional de Transporte por carretera (Fetransa), tiene sede en Lucena y da voz a un centenar de socios con más de 300 vehículos.

La falta de rentabilidad

El presidente de Atransmerco recuerda que el año pasado el Comité Nacional del Transporte por Carretera «quiso hacer huelga» en diciembre, aunque finalmente se descartó tras una negociación con el Gobierno de España, en la que consiguieron diferentes medidas como las herramientas para trasladar los incrementos del precio del combustible a los clientes y evitar que los conductores descarguen mercancías. «Luego, ha venido todavía más subida y ya se ha extralimitado el precio, y ha venido la huelga de los autónomos», explica. Este colectivo «también podría repercutir el precio si lo negociara, pero creen que le van a quitar el cliente o los presionan. Se ven desprotegidos y por eso han ido a la huelga», precisa.

Así, Tomás Aranda detalla que «dentro de las patronales hay operadores logísticos que no tienen camiones, pero que contratan a autónomos para mover la mercancía de sus clientes, y hay empresas con sus camiones. Esta plataforma (la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías, convocante del paro indefinido) denuncia que los operadores se aprovechan de ellos», comenta. En su opinión, existe «desunión» en el sector, porque «si nos uniéramos, no pasaría esto. Cada uno sabría el precio que tiene que cobrar y no llegaría nadie a quitarle el trabajo al otro. Este es el origen de la huelga, la competencia por debajo de costes», subraya.

Por su parte, el gerente de Usintra, Rafael Perales, opina que los problemas de rentabilidad del sector «vienen desde hace más de 35 años por la incapacidad de las pequeñas empresas de trasladar los costes al precio». Este abogado entiende que «la principal causa es la falta de formación del transportista sobre las normas que le amparan» y recuerda que la ley ya prohíbe la venta por debajo de costes en el transporte.

De este modo, entiende que «no tienen capacidad de plantear al cargador el precio real, porque este va al precio más bajo, no a la calidad». También subraya que el decreto de diciembre del 2021 ya recoge los medios para que estos profesionales puedan trasladar al cliente el aumento del precio del carburante.

«Un gran acuerdo»

En líneas generales, las tres asociaciones valoran de forma positiva las medidas negociadas por el CNTC con el Gobierno de España para contribuir a la rentabilidad del sector. Para el director de Atransur, Francisco Javier Ruiz, se trata de «un gran acuerdo». Este ha posibilitado que muchos transportistas regresen a la actividad, según avanzaron estos colectivos el viernes pasado.

Dos de las principales medidas son la bonificación mínima de 20 céntimos por litro de combustible para estos profesionales y la concesión de ayudas directas por valor de 450 millones de euros para las empresas de transporte de mercancías y de viajeros. También se duplicará el presupuesto de las subvenciones para el abandono de la profesión y se impulsará una ley para asegurar la utilización justa de la subcontratación.