Andalucía tiene la población más vulnerable del sur de España, según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística. El sufrimiento no es una magnitud cuantificable y por eso se oculta en una espesa capa de comparativas, pero es el factor decisivo.

El riesgo de exclusión es una amenaza que no se detiene cuando el alimento y la casa está asegurada. La sociedad excluye cuando no permite el acceso a la cultura, aun teniendo garantizado el derecho a la educación o cuando no es capaz de transferir hábitos saludables, a pesar de que el sistema de salud incluya a todos. La exclusión es el doble exilio de la pobreza.

Cuando una persona no tiene trabajo o el que tiene no le permite mantener a su familia y dignificar al completo su vida, es reclutado por la estadística y aparece sin rostro en unos dígitos que mañana se olvidan, ajenos al dolor. Camino de la Pascua, estas cifras suenan a aldabonazo en conciencias dormidas, amalgama para una sociedad «anestesiada» de la que habla el Papa Francisco. Para todos, es momento de despertar ante el dolor que engendra la precariedad, como hacen en Córdoba las hermandades y cofradías que han identificado desde hace siglos su obra social con las dificultades de cada momento, han sabido leer las necesidades cambiantes de su tiempo y responder con caridad.

Hay ejemplos en Córdoba de hermandades como la Sentencia que mira a los niños del programa Puerta Verde, fruto de la inventiva y la constancia del párroco de Santa Luisa de Marillac, Miguel David Pozo, que propone conocer la belleza para cruzar el puente definitivo de la integración. La hermandad ofrece becas para los chicos o participa en talleres para desarrollar habilidades que los conecten a la belleza. Porque no solo de pan vive el hombre.