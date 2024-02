La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba ha ampliado el plazo para la renovación de abonos de palcos y sillas de la carrera oficial para la Semana Santa de 2024. Según ha explicado el tesorero de la Agrupación, Francisco Almoguera, ya se han renovado entre un 90% y un 92% de los abonos del año pasado, pero se ha dado algo más de tiempo, hasta este domingo 4 de febrero. La razón, ha detallado Almoguera, radica en un cambio en la plataforma de renovación, de forma que hay correos que no han terminado de llegar o que ya han llegado a spam, derivando en que muchos abonados no se hayan enterado de las fechas para el trámite. Al percatarse la Agrupación de que muchos de los fieles no habían confirmado para esta Semana Santa, se han puesto en contacto directamente con ellos para informarles de que se podía renovar el abono.

De esta forma, este domingo se cierra el plazo para la renovación de quien ya tenía abono el año pasado y se abre otro que durará entre 24 y 48 horas para realizar posibles cambios. Según apunta el tesorero de la Agrupación, se deja un plazo de un par de días para que abonados que quieran cambiar de lugar puedan hacerlo antes de que se active la venta libre. Eso sí, recuerda que la mayoría quiere instalarse en la zona de carrera oficial que discurre por la calle Torrijos, la más demanda, y aquí ya queda muy poco espacio. Ya se pueden reservar las sillas y palcos de la carrera oficial de Semana Santa: estos son sus precios Venta libre Una vez pase este proceso, presumiblemente el miércoles 7 de febrero, se abrirá la venta libre de palcos y sillas. Almoguera detalla que son ya muy pocos palcos los que quedan disponibles, teniendo en cuenta que en 2023 apenas se dispuso una docena. Lo que sí hay, y de sobra, son sillas, de las cuales entre el 80% y el 90% están libres porque suelen tener pocos abonados. Precios Los precios se mantienen igual que el año pasado, incluido ese polémico IVA que la Agrupación esperaba no tener que cobrar. En este caso, el palco más caro es el situado en el Patio de los Naranjos, que cuesta 500,70 euros. En cuanto a los palcos exteriores, el de seis personas cuesta 434,16 euros y el de cuatro, 289,44 euros. El abono para las sillas tiene un precio de 85,67 euros.