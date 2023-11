El 'tiktoker' e 'influencer' Miguel Misha, más conocido como Misha, ha comentado en un directo que el pasado fin de semana fue agredido en Córdoba. Como prueba, muestra su ojo y mejilla derecha, aún moradas del golpe que recibió. Sin embargo, la polémica se ha acrecentado cuando, al tratar de quitar hierro al asunto y contar lo sucedido, ha asegurado que, lo que le fastidia, "es que hayan sido cordobeses".

El 'influencer' agredido en Córdoba

Tal y como ha asegurado en un directo realizado en su cuenta de TikTok, donde cuenta con más de 100.000 seguidores, el chico recibió "una paliza en el centro de Córdoba". Misha asegura en su stream, donde aparece con el ojo y mejilla derecha moradas a causa de los golpes, que recientemente visitó la ciudad para recoger un busto de su cara que había hecho un seguidor suyo.

El joven aprovechó esto para conocer la ciudad cuando, paseando por una zona céntrica "me pararon cinco o seis chavales, que me preguntaron a dónde iba cuando uno de ellos cogió un palo, me empezaron a pegar y dar golpes mientras yo solo me protegía". Y es que, tras esquivar a los tres primeros atacantes, tal y como narra, asegura que le golpean por detrás con un palo, lo que le hace caer al suelo, momento en el que supuestamente comienza a recibir patadas. "Al día siguiente me levanté en el hospital, no podía ni abrir el ojo".

A preguntas de sus seguidores durante el directo, el propio Misha, tratando de quitar hierro al asunto, señala que, lo que más le molesta no es que le hayan pegado, ya que "cualquier persona lo puede hacer", sino que "hayan sido cordobeses", "encima los seis con camisa", añade. "Cuando la gente me pregunta qué me ha ocurrido y digo que me han pegado cordobeses flipan, no se lo creen, preferiría que hubiese sido otro tipo de gente", concluye. Esto ha provocado una serie de comentarios negativos y cierta polémica en redes sociales.

Historial plagado de polémicas

Lo cierto es que este 'influencer' ha estado envuelto en varias polémicas. Una de las más sondas es cuando aseguró que rechazaba hacer bolos en Asturias "ya que es una ciudad apartada y aislada". Algo similar ocurrió cuando aseguró que no iba a Canarias "porque tienen una hora menos y no sé cómo funcionan allí". Recientemente, también ha sido noticia por sus comentarios de índole sexual sobre niñas de 11 años, al comentar en un directo que "están muy desarrolladas" y reafirmarse posteriormente diciendo "madre mía cómo están".