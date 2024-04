Caso Cerro Muriano: La Fiscalía Militar recurre para que no se investigue a los altos mandos

La Fiscalía Militar ha recurrido el auto de inhibición del Juzgado Togado Militar 21 de Sevilla por el que pretende que el caso pase al Tribunal Militar Central, con dos claros objetivos: que no se investigue a los mandos por encima del capitán y que la causa se quede en Sevilla y no llegue a Madrid, como ha adelantado Abc y ha confirmado este periódico, que ha tenido acceso al escrito.

Precisamente, uno de los motivos de que el juzgado sevillano se inihibiera es que "sean oídos como investigados" dos coroneles jefes del regimiento La Reina 2 de la Brigada Guzmán el Bueno X, un teniente coronel y un comandante; además del capitán y del teniente, ya imputados por un delito contra la eficacia del servicio.

Respecto a eso, la Fiscalía considera que "no se advierte ningún elemento o indicio de una posible participación con relevancia penal en los hechos investigados por parte de algún mando aforado". Tampoco aprecia "ningún motivo que pudiera justificar en este momento procesal la elevación de las presentes actuaciones".

"No supervisaron que no había seguridad"

Es más, en cuanto a las responsabilidades, el abogado Luis Romero, que representa a la familia del soldado Carlos León, fallecido junto al cabo Miguel Ángel Jiménez el fatídico 21 de diciembre de 2023, durante unas maniobras en un lago de Cerro Muriano, recurrió suplicando que se investigara también al que fuera general de la BRI X, que se encuentra en situación de reserva actualmente.

Un ambulancia circula por la base de Cerro Muriano el pasado 21 de diciembre. / A. J. GONZÁLEZ

La Fiscal entiende, como explica Romero, que "toda la responsabilidad es del capitán, y también el teniente, y por encima no hay nadie, no ve responsabilidad en los altos mandos". Sin embargo, él considera que "hasta los coroneles, su labor es la de control y supervisión". Lamentablemente, apunta el penalista, "no supervisaron que no había ninguna medida de seguridad más".

Oposición de las acusaciones

El abogado de la familia León no se explica esta decisión de la Fiscalía, a la que tilda de "orgánica, jerárquica y política" y, por lo tanto, "no es independiente". "Confiamos en que ese recurso sea rechazado", zanja. El letrado de la viuda de Miguel Ángel Jiménez, Antonio Granados, se mantiene en contra de este último auto y ya ha presentado un recurso de oposición.

La acusación se adhiere al auto del Togado Militar 21 de Sevilla, fechado el 16 de abril. "A nuestro entender, además del capitán y el teniente, se debería de sumar los mandos superiores al capitán", señala Granados en declaraciones a Diario CÓRDOBA.