El famoso 'tiktoker' andaluz de 26 años José Ángel Peregrina, conocido como Patica, ha revelado en 'First Dates' que se encuentra "soltero y entero" para asombro de su cita: Noelia.

El joven granadino, conocido por su icónica frase "Viva la comía", visitó el pasado miércoles 24 de mayo el programa de Carlos Sobera para encontrar por fin el amor y comenzar una relación.

Al comienzo de la velada, José Ángel se ha presentado como "el hijo del Patica": el mote de su padre que se rompió una pierna y que le acompaña ahora hasta sus redes sociales. Tras degustar unas "aceitunillas del pacífico", José Ángel ha conocido a Noelia. Ella lo ha identificado al momento, pero Patica ha preferido no hablar mucho de su éxito.

Después, el creador de contenido se ha asombrado por la escasez de los platos: acostumbrado a las copiosas comidas de su madre, no ha tardado mucho en declarar "Nos vamos a quedar desmayados" y apuntar que "me tenía que haber traído la capacha del campo con un buen bocadillo".

A pesar de la decepción, el 'influencer' no se lo ha pensado dos veces para sacar el teléfono y registrar en qué consistía la cena: "Yo tengo que informar a mis seguidores de dónde estoy y de lo que como".

En vídeo, subido poco después, Patica saluda a su "gente del TikTok" y muestra tal y como acostumbra en qué ha consistido la cena que le han servido en 'First Dates': de comer tenemos berenjenas con verdura y salsa de guacamole. Mirad qué pinta y qué lustre". Buenísimo, con un poco pan. Está caliente. Y de beber, mi freeway de cola. Fresquita, siempre operativa. Que nunca falte. Y unas aceitunillas del pacífico. Estas no son las que tomo yo, estas las ha traído Carlos Sobera".

Tras el primer plato, José Ángel continua: "Y de segundo tenemos, bacalao con verdura. Aquí estamos con mi media naranja que estámos buscándola, a ver si la encontramos bien. Risoto al corte". Para el postre, Patica ha enseñado su "tarta de queso con fresas" y el coulant de chocolate de su "compi".

Tras la despedida, ha contado que "al final me he quedado aquí esmayao y me han traído un bocadillo de tortilla con un poco pan del bueno. Mirad que pinta: con mi mayonesa al corte, que nunca falte".

Patica confiesa que es virgen y que nunca ha tenido novia en 'First Dates'

Cuando Noelia intenta sacar algún dato más sobre la vida personal de José Ángel se encuentra con la insólita revelación de su virginidad. Él ha confesado que nunca ha tenido novia y que está "soltero y entero". Después ha aclarado que, efectivamente, es virgen tal y como ha insinuado: "Con las personas que he conocido no se ha dado el caso y prefiero esperar".

La joven, que se ha presentado a sí misma como "una cabra loca" a la que lo que más le gusta en la vida es comer y que no tiene "complejo ninguno, no ha entendido cómo el Patica ha llegado a la edad que tiene sin haber tenido novia, ya que lo ve como un chico trabajador, divertido y con buenos valores.

Al final de la cita, bocadillo de tortilla mediante, ella le ha confirmado que sí le gustaría volver a verlo; mientras que él ha rechazado un segundo encuentro: "no eres mi tipo de chica".