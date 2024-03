Cuatro equipos y 10 partidos para un ascenso

El Córdoba CF ha llegado, justo en la jornada 28, al punto más álgido en su clasificación en el Grupo 2 de Primera Federación, un segundo puesto que tras la victoria en casa del líder, el Castellón, le deja a tan sólo tres puntos del conjunto orellut. Pero si su tendencia es la mejor de los cuatro primeros de la tabla clasificatoria, no es menos cierto que la pelea por el ascenso directo se ha apretado como nunca lo ha estado en la temporada 2023-24, ya que el Castellón, el Córdoba CF, el Ibiza y el Málaga se sitúan separados por tan sólo cinco puntos. Y ello, con varios enfrentamientos directos entre ellos en las diez últimas jornadas de Liga. Una decena de encuentros que plantean un complicado escenario para unos y otros, sobre todo teniendo en cuenta la tendencia de los cuatro en las últimas jornadas, un detalle a tener en cuenta también para los dos últimos meses de competición. El análisis, uno a uno, deja algunos parámetros claros, aunque otros no lo son tanto.

Castellón: una línea preocupante

El equipo de Dick Schreuder debe recibir en Castalia al Recreativo de Huelva (jornada 30), al Recreativo Granada (32), al Melilla (34), al Ibiza (36) y finalizará la Liga también en casa ante el Atlético Sanluqueño. También debe visitar al Castilla (jornada 29), al Intercity (31), al Linres (33), al Murcia (35) y al Algeciras. Sólo el Recreativo Granada y el Melilla parecen desahuciados, por lo que el resto de rivales se jugarán algo, sea la permanencia, como el Linares, el Atlético Sanluqueño o el mismo Castilla, o el play off de ascenso, como el Recreativo de Huelva o el Algeciras y, quién sabe, también podría ser el Murcia. Dentro de unos calendarios bastante igualados, el del Castellón puede ser de los más llevaderos si se compara con los otros tres rivales por el ascenso. Lo preocupante para los orellut es su tendencia de las diez últimas jornadas, en la que es el quinto equipo de la categoría, ya que de 30 puntos sólo ha sumado 17, con tres derrotas en las últimas seis jornadas. En definitiva, el Castellón tiene un calendario factible para su pelea por el ascenso, pero lo problemático para él es el propio equipo de Dick Schreuder, que ha perdido fiabilidad en los dos últimos meses.

Antonio Casas se marcha de Alberto Jiménez durante el encuentro entre el Córdoba CF y el Castellón en Castalia. / FRANCISCO FERNÁNDEZ

Córdoba CF: lanzado y con fechas factibles

En el lado opuesto al Castellón está el Córdoba CF. Por un lado, su línea es inmaculada. De hecho, es el mejor equipo de las diez últimas jornadas, en las que no conoce la derrota y ha sumado siete triunfos y tres empates para embolsarse 24 sobre los 30 puntos en disputa. Nada ensombrece el panorama pasado de los blanquiverdes, por lo que llegan a la última fase de la Liga plenos de confianza y habiendo superado contratiempos importantes, como la lesión de Adri Castellano desde el inicio de temporada, la baja de Dragisa Gudelj desde diciembre o los problemas defensivos del primer cuarto de competición. Además, su calendario no es el peor de los cuatro implicados en la pelea por el ascenso. Debe recibir al San Fernando (jornada 29), al Alcoyano (32), al Málaga (34), al Sanluqueño (36) y al Algeciras (38), con el que finalizará la Liga en casa, mientras que ha de girar visita al Mérida (30), Castilla (31), Intercity (33), Recreativo granada (35) e Ibiza (37). Está claro que en El Arcángel tendrá algo más de dificultad, ya que tendrá que imponerse al Málaga, rival directo, y al Algeciras, inmerso en la pelea por los play off, y también tendrá que visitar a otro rival directo, como el Ibiza, en la penúltima jornada de Liga, duelo que se adivina vital, a priori, para las aspiraciones de ambos. Pero ahora mismo, el Córdoba CF es el equipo más en forma no ya sólo del Grupo 2, sino de toda la Primera Federación.

Los jugadores del Córdoba CF celebran su victoria en Castalia. / FRANCISCO FERNÁNDEZ

Ibiza: en crisis y con cruces difíciles

En una Liga cambiante -que se lo digan al Córdoba CF- todo es posible, pero lo cierto es que el Ibiza es, hoy por hoy, el equipo que peor panorama tiene de entre los cuatro que pelean por el ascenso directo para alcanzar la primera plaza en la jornada 38. Por un lado tiene su tendencia, claramente negativa. El equipo de Fernández Romo es el el número 11 de las últimas diez jornadas tras sumar sólo 14 de los últimos 30 puntos en disputa. Cierto que sólo ha caído en dos ocasiones en esas diez jornadas, pero ha igualado demasiados partidos, cinco, por lo que en total, el Córdoba CF le ha sacado nada menos que 10 puntos en las 10 últimas jornadas. Tampoco le ayudará el calendario en su intento de remontar, ya que debe recibir al Ceuta o al Córdoba CF y sus tres últimas visitas serán a Antequera (jornada 34), a Castalia (jornada 36) y a Huelva (jornada 38). Además, también deberá ver en Can Misses, al Melilla, al Atlético B y al Castilla, y deberá viajar a San Fernando y a Palma para enfrentarse al Atlético Baleares. Por lo tanto, en lo que se refiere a tendencia, el Ibiza es el peor de los cuatro equipos inmersos en la pelea por el ascenso y el que peor calendario tiene, a priori.

Un instante del encuentro entre el Ibiza y el Córdoba CF en El Arcángel. / FRANCISCO GONZÁLEZ

Málaga: una versión 'light' del Córdoba CF

Podría decirse que el Málaga ha cogido la estela del Córdoba CF, aunque con menos brillantez que los blanquiverdes. Por un lado, la línea que ha mantenido en las diez últimas jornadas. El equipo de Pellicer es el segundo de la Liga, tras los blanquiverdes, aunque a distancia, ya que sumaron 19 puntos de 30, cinco menos que los de Ania. Pero también hay que reseñar que en las últimas cinco jornadas lograron cuatro victorias y un empate, lo cual apunta a la situación que mantienen los de la Costa del Sol. Asimismo, su calendario es relativamente parecido al del Córdoba CF en cuanto a dificultad. Sólo se deberá cruzar con un rival directo, el Córdoba CF, precisamente, ya que deberán girar visita en la jornada 34 a El Arcángel. También deberán visitar el Nuevo Mirador, pero las otras salidas son para visitar al Atlético B, al San Fernando y al Castilla, en la última jornada de Liga. En La Rosaleda, el Málaga deberá recibir al Linares, al Ceuta, al Murcia, al Mérida y al Antequera, una serie que le enfrentará a dos candidatos al play off con el derbi provincial de por medio, y dos equipos en la pelea por el descenso.