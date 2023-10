Será una cita especial, por contexto y significado. El cruce a domicilio del Córdoba CF ante el Algeciras en el Nuevo Mirador de este sábado (18.00 horas, FEF TV), a fin de cuentas, es una de esos enfrentamientos que a buen seguro se encuentran marcados con un aspa roja en la agenda de Iván Ania, ya sea por la incuestionable trascendencia que tendría el salir con otro triunfo lejos de casa en el zurrón, o bien por el hecho de regresar al que fue su hogar durante las dos últimas temporadas y del que extrajo el conocimiento necesario en la categoría para después recalar en El Arcángel. Lo que está claro es que será un duelo atípico para el asturiano, que desde la previa no esconde su intención de truncarle el buen momento a su ex equipo: «Estamos bien, recuperando gente y preparando el partido a conciencia para intentar traernos los tres puntos. No pensamos en ganar por meternos en play off, si no en ganar para sumar de tres en tres. Estamos viendo que sumar en dos ocasiones consecutivas te da un salto», señaló el técnico blanquiverde en vísperas del choque lejos de casa de este sábado.

Un Algeciras revelación

Y es que en esta séptima jornada lo que le espera a los pupilos del ovetense será un cuadro algecireño boyante en este frenético arranque de temporada, en el que todavía no conoce la derrota -uno de los únicos siete equipos en la categoría que presumen de dicha condición- y guarda uno de los registros más temibles en su domicilio. «Nos vamos a enfrentar a un rival que en nada se parece a lo que llevamos hasta ahora. A excepción del Granada B, que en ciertos momentos era combinativo, el resto nos jugaron directo. El Algeciras es todo lo contrario, intenta ser combinativo. Un sistema y modelo totalmente distinto a los que nos hemos encontrado hasta ahora. Son unas características especiales en las que tendremos que estar muy atentos», advirtió.

«Si ves sus partidos, no te sorprende su situación, es un equipo que lo está haciendo bien. Es una propuesta totalmente distinta a la de jornadas anteriores, someten a los rivales a través del juego combinativo, de tener el balón. Están obteniendo resultados y, por lo que yo les he visto, su posición es merecida», afirmó tajante.

En lo relativo a su «recibimiento», además, el asturiano confesó estar preparado para una acogida «hostil», aunque también su total «indiferencia» e impacto tanto en su planteamiento como en el talante que espera de sus pupilos: «Es un partido especial, he estado allí dos temporadas. Hemos vivido juntos muchas cosas. Conozco jugadores, aunque del once titular solo vienen jugado tres de los que estaban en la temporada pasada. Me gusta llegar con información, pero eso no me garantiza nada. Ellos también me conocen, en ese sentido estamos en igualdad de condiciones. Me han llegado cosas, de que están preparando un recibimiento hostil, pero eso me da igual. Yo no juego, los que juegan son los jugadores, me es indiferente, no me va a afectar para nada. Yo me centro en el partido», reconoció.

La vuelta de Recio

A lo largo de la semana de trabajo, por otra parte, también se confirmó la total disponibilidad del presumible gran fichaje del Córdoba CF durante el pasado verano, José Luis García «Recio», que ha dejado atrás su reticente lesión focalizada en el talón de Aquiles para volver a ser uno más en los planes del equipo. «Está claro que para nosotros es positivo, que pueda entrar en convocatoria, que esté disponible. Llevaba sin poder hacerlo desde la jornada uno. Está claro que ahora somos un equipo más fuerte, tenemos un jugador más que hasta ahora no habíamos podido disponer de él. A día de hoy solo tenemos a Adri Castellano en la enfermería», señaló Ania.

«No cambiaremos el sistema, no nos va a condicionar para nada. Tenemos clara la alineación, el sistema, lo que queremos hacer. Para nada un jugador nos condiciona. Hacemos la cosa en función de nuestra propia identidad y en ciertas cosas del rival, que a veces modificamos situaciones, para intentar adaptarnos y sacar el mejor rendimiento», añadió seguidamente.

Tampoco fue ajena a su balance la situación de Antonio Casas, entre algodones por problemas musculares en la zona isquiotibial durante los primeros compases del presente plan de trabajo, aunque ya recuperado y en plena disposición para la lista del preparador blanquiverde. «Están disponibles los dos delanteros que tenemos. Tenemos la decisión tomada, no la voy a adelantar, pero cualquiera de los dos va a estar en plenitud de condiciones. Tenemos variedad, ambos son grandes delanteros de la categoría. El gol de Toril del otro día le ha dado mucha confianza, mientras Casas lleva tres goles, está en un buen momento de forma. La decisión está tomada, pero no la vamos a anticipar», confirmó, también aludiendo al escenario de Alberto Toril.

Un encuentro «atractivo»

Ahondando en la cita que se espera de este sábado en el Nuevo Mirador, el ex director de orquesta del Algeciras confesó esperar un duelo «atractivo», marcado por dos planteamientos altamente similares y que buscan ser protagonistas casi independientemente del homólogo al frente. Como resultado, augura una cita más que interesante para el espectador: «Seguro que va a ser un partido atractivo, muy táctico. Seguramente haya alternativas por los dos lados. Los dos queremos el balón, somos equipos presionantes. Creo que va a ser un partido bonito para el espectador. Esperemos que el resultado sea favorable para nosotros pero, a día de hoy, junto con algún equipo más, seamos de las propuestas más atractivas para ver», finalizó.